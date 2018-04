Scandalul Cambridge Analytica: Mesajele personale ale utilizatorilor Facebook, COLECTATE după ce au instalat o aplicație

Cercetătorul Aleksandr Kogan a colectat mesajele personale trimise şi primite de utilizatorii Facebook care au instalat aplicaţia „This Is Your Digital Life”, cea care a transmis informaţiile personale a peste 87 de milioane de utilizatori Facebook către firma de consultanţă Cambridge Analytica. Informaţia apare după ce Facebook a recunoscut că „este posibil” să fi transmis mesajele personale ale unor utilizatori către Cambridge Analytica fără permisiunea lor, scrie The Guardian, potrivit news.ro.

Facebook a recunoscut transferul de date în cadrul avertizărilor sale către utilizatorii care au instalat aplicaţia.

Compania le-a transmis utilizatorilor că „un număr mic de persoane dintre cele care au instalat aplicaţia This Is Your Digital Life au permis accesul la profilul personal, postări şi mesaje”.

Comunicatul pare să confirme informaţiile denunţătorului Cambridge Analytica, Christopher Wylie, care a declarat că a văzut un tabel redactat de Kogan care includea mesaje private. Nu se ştie deocamdată dacă mesajele au fost folosite pentru a se construi reclame orientate.

Fostul șef al FBI, dezvăluiri explozive despre Trump, în memoriile sale: 'Un mincinos inveterat cu comportament de MAFIOT'

Kogan a refuzat să comenteze informaţiile, făcând referire la un interviu acordat New York Times în care el preciza că aplicaţia a colectat informaţii „de la două mii de persoane” şi că datele erau „sensibile aşa că am încercat să avem grijă privind cine ar putea avea acces la ele”.

Kogan a declarat pentru New York Times că el a obţinut mesaje doar de la persoanele care au instalat aplicaţia, nu şi de la cei din lista lor de prieteni şi că nicio informaţie nu a fost distribuită către Cambridge Analytica.

Posibilitatea ca Facebook să fi transmis mesajele private ale utilizatorilor către Cambridge Analytica a fost pentru prima oară discutată de Jonathan Albright, un profesor de la Centrul Tow pentru Jurnalism Digital. Pe 21 martie el a susţinut că aplicaţiile precum cea dezvoltată de Kogan ar putea cere acces şi la mesajele private prin interfaţa de programare a aplicaţiilor (API). Albright a afirmat atunci că Facebook ar trebui să le comunice oamenilor dacă un asemenea acces a fost permis.

Aleksandr Kogan este un profesor universitar şi cel care a dezvoltat aplicaţia This Is Your Digital Life, care a transmis apoi datele colectate de la peste 87 de milioane de utilizatori ai Facebook către firma de consultanţă politică Cambridge Analytica.