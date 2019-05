SCANDALUL cimitirului de pe Valea Uzului va ajunge în Parlament: 'Din punct de vedere politic, vorbim de o ticăloșie'

Daniel Constantin, fost ministru al Agriculturii, vine cu precizări privind istoria cimitirului de pe Valea Uzului, cimitir în care crucile eroilor au fost acoperite cu saci de gunoi.

"Câteva clarificări despre istoria cimitirului de pe Valea Uzului

Cimitirul a apartinut comunitatii locale inainte de 1916. Soldatii maghiari au fost ingropati aici pentru ca cimitirul se afla in spatele liniei frontului. La finalul razboiului au fost ingropati aici si romani, rusi, germani si austrieci. In anul 1926 a fost amenajat de catre Societatea Cultul Eroilor Regina Maria ca si cimitir militar international, conform prevederilor acordurilor internationale, care prevad respect pentru toti cei cazuti pe campul de lupta.

In 1994 cimitirul a fost profanat, presa vremii speculand ca au fost si activisti UDMR printre cei care au demolat monumentul si au dat foc crucilor ostasilor romani. A fost scoasa inscriptia conform careia era cimitir militar international si a fost pusa o inscriptie in limba maghiara.

Amenajarea a fost facuta de primaria din Sanmartin, cu finantare maghiara si nu a avut aviz de la Ministerul Apararii Nationale, conform tratatelor internationale in materie, a acordului bilateral romano-maghiar pentru ocrotirea cimitirelor militare si nici a legislatiei romanesti din domeniu.

In perioada 2018-2019, pe parcela ramasa libera din cimitir, pe 3% din suprafata, cu finantare de la Ministerul Culturii, in cadrul programului centenar, s-a amplasat monumentul si crucile ostasilor romani.

Exista in momentul de fata un litigiu intre cele 2 judete pe problematica granituirii. Pana la solutionarea conflictului se are in vedere arhiva directiei de fond geodezic din 1990, conform careia cimitirul apartine de Darmanesti. Deasemenea, in anul 2018, prin adresa nr. 12102/4.10.2018 emisa de OCPI Bacau este specificat foarte clar ca cimitirul apartine de orasul Darmanesti.

Acum, din punct de vedere politic, vorbim de o ticalosie si/sau prostie fara margini a autoritatilor centrale ale Statului roman. Ministerul Culturii, desi a finantat proiectul a transmis public faptul ca nu a avizat in cadrul comisiei pentru monumente respectiva constructie!!! Ministerul Dezvoltarii a trimis de urgenta ISC-ul sa “constate” ca sunt suspiciuni cu privire la autorizatia de constructie si a somat prefectul de Bacau “sa ia masuri”!!! Singurele masuri legale in acest caz, daca prefectul va interveni, sunt cele de demolare a monumentului.

Câteva întrebări firești

De ce autoritățile nu au intervenit pana acum? De ce mai sunt in libertate acei indivizi care au profanat memoria celor dispăruți?

De ce nu sunt interogați pentru a se afla dacă a fost o acțiune organizata?

De ce ministerul apărării incearca sa musamalizeze aceasta situatie necomunicand public faptul ca este cimitir international si se aplica alte reguli decat cele care țin de granita dintre 2 UAT-uri?

Cât de departe merge PSD acceptând călcarea in picioare a memoriei înaintașilor pentru pastrarea majorității din parlament?

Parlamentarii Pro România vor adresa aceste întrebări si pe cale parlamentara pana când cei responsabili vor fi trasi la răspundere!

