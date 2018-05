Scandalul protocoalelor SRI în Justiţie: Agenţia Mediafax, 10 solicitări URGENTE către CSM

Agenția de știri MEDIAFAX a solicitat, marți, conducerii CSM să aducă lămuriri cu privire la protocolul încheiat de instituție cu SRI în anul 2012 și dacă au existat raportări reciproce între cele două instituții. Tototdată, se ridică întrebarea privind legalitatea folosirii informațiilor SRI.

Agenția MEDIAFAX solicită președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, Simona Marcu, să dea detalii referitor protocolul CSM- SRI.

Vezi şi: Este ceva în neregulă sau doar îmbătrînești? Cum afectează vârsta diferite organe și ce măsuri poți lua

MEDIAFAX cere clarificarea următoarelor puncte:

- temeiul de drept al „Principiului need to know / need to share” din protocol, prin raportare la Constituție

- dacă au fost transmise de SRI documente clasificate sau de altă natură către CSM și dacă informațiile au fost folosite în dosarele de cercetare ce priveau activitatea profesională a unor magistrați

-dacă începând cu anul 2012 și până în prezent, SRI a transmis către CSM documente, materiale, date, informări sau informații. și dacă în aceeași perioadă CSM a transmis către SRI documente sau informații

- dacă, în perioda 2011 - 2012, la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii, în plen sau în secții din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii au existat dezbateri cu referire la Protocolul privind organizarea cooperării între SRI și CSM

- dacă protocolul privind organizarea cooperării între Serviciul Român de Informații și Consiliul Superior al Magistraturii a fost aprobat în plenul Consiliului Superior al Magistraturii sau în secții

- care a fost temeiul legal în baza căruia Alina Nicoleta Ghica, fost preşedinte al CSM, și Oana Andrea Schmidt-Hăineală, fost vicepreședinte al CSM, au semnat Protocolul din martie 2012, în cazul în care protocolul nu a fost aprobat în plenul CSM sau secții

- dacă au existat invitații și/sau participări la sesiuni științifice, simpozioane și seminarii organizate pe probleme de interes comun din partea SRI

- dacă au existat analize anuale realizate de cele două părți cu privire la modul de desfășurare a cooperării

- dacă prin semnarea Protocolului privind organizarea cooperării între SRI și CSM au fost încălcate prevederile Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor

- dacă Protocolul privind organizarea cooperării între SRI și CSM încalcă prevederile art. 7 din Legea nr. 303/2004, conform cărora judecătorii și procurorii nu pot fi lucrători operativi, inclusiv acoperiţi, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informaţii.

Vezi şi: Rapid și gustos: Cel mai bun dressing care se potrivește la orice salată

Solicitarea a fost transmisă, marți, Consiliului Superior al Magistraturii, după ce vineri protocolul SRI- CSM a fost făcut public. Potrivit documentului, părțile analizează proiecte de acte normative referitoare la obiectul de activitatea lor și fac planuri comune. “În cauze complexe, cooperarea efectivă se realizează pe baza unor planuri comune, aprobate de conducerile celor două instituții, cu precizarea sarcinilor ce revin fiecărei Părți”, se arată în protocol. Nu se menționează însă clar ce înseamnă aceste planuri comune, lăsând loc oricărei acțiuni.

Documentul mai arată că “în cazul în care una din Părți intenționează valorificarea informațiilor, potrivit competențelor proprii, este obligatorie obținerea acordului prealabil al Părții care a obținut datele și informațiile”, iar în cazul folosirii informațiilor, era nevoie de informarea celeilalte părți privind valorificarea datelor.

Protocolul CSM-SRI a fost semnat, în 2012, de vicepreședintele CSM de la vremea aceea, Oana Schimdt Hăineală, și Florian Coldea, fost prim adjunct al SRI, și confirmat de președintele de atunci al CSM, Alina Ghica, și fostul șef SRI, George Maior. Foștii membri ai Consiliului din acea vreme spun că nu i-a întrebat nimeni niciodată legat de acordul privind încheierea protocolului.

În legătură cu alt protocol, cel dintre Serviciul Român de Informații și Parchetul General, reamintim că MEDIAFAX SA a sesizat mai multe instituții ale statului, printre care și CSM. Într-un răspuns al Consiliului, se arată că instituția a transmis sesizarea către Parchetul General. Mai multe comisii parlamentare au anunțat, totodată, că sesizarea MEDIAFAX, privind posibile încălcări ale legii prin colaborarea ofierlor SRI cu Parchetul, este de competența Comisiei parlamentare de Control SRI și a fost transmisă acestui for.

Claudiu Manda, președintele comisiei de control SRI, a anunțat marți că va da detalii legat de analiza sesizării MEDIAFAX în momentul în care va exista un raport, măcar parțial, care să fie prezentat Parlamentului și cu referire la acest protocol. Parchetul General a anunțat că a transmis sesizarea MEDIAFAX SA procurorilor militari, în timp ce o reacție din partea ministerului Justiției încă este așteptată.

Vezi şi: Scapă de durerile cervicale și previne spondiloza: Exerciții pentru cei care stau prea mult la birou

Vă prezentăm integral solicitarea MEDIAFAX adresată Consiliului Superior al Magistraturii:

CĂTRE: Consiliul Superior al Magistraturii

Stimată Doamnă Președinte Simona Camelia MARCU,

Subscrisa MEDIAFAX SA (agenție de știri), cu sediul...vă transmitem o solicitare prin care să detaliați situația Protocolului privind organizarea cooperării între Serviciul Român de Informații și Consiliul Superior al Magistraturii, identificat cu nr. 001/1154 din 07.03.2012.

Având în vedere urmatoarele aspecte:

• conținutul Protocolului privind organizarea cooperării între Serviciul Român de Informații și Consiliul Superior al Magistraturii, identificat cu nr. 001/1154 din 07.03.2012 (CSM),

• faptul că au fost stabilite de comun acord „Regulile cooperării” între SRI și CSM (denumirea marginală a Capitolului III din Protocol),

• faptul că Protocolul încheiat de CSM și SRI în Martie 2012 cuprinde în titlu sintagma „(...) privind organizarea cooperării (...)” (deci, la momentul semnării Protocolului exista deja o cooperare sau se prefigura existența unei cooperări, iar acest Protocol semnat în Martie 2018 a cuprins normele prin care s-a „organizat” cooperarea respectivă),

• faptul ca Mediafax considera că informațiile solicitate sunt de interes public și că acestea rezultă din activitatea unei autorități / instituții publice,

rugăm Consiliul Superior al Magistraturii să prezinte clarificările necesare în legătură cu următoarele probleme:

I. Vă rugăm să clarificați care este / a fost temeiul de drept al „Principiului need to know / need to share” [identificat în Art. 1 lit. i) din Protocol], prin raportare la Constituția României sau legile acestei țări.

II. Având în vedere dispozițiile art. 5 alin. (5) din Protocol, vă rugăm să ne precizați dacă – în trecut – au fost transmise de SRI documente clasificate sau de altă natură către CSM, acestea fiind returnate ulterior, și dacă informațiile cuprinse în documentele transmise de SRI au fost folosite (sub orice formă) în dosarele de cercetare ce priveau activitatea profesională a unor judecători și/sau procurori.

III. Vă rugăm să clarificați dacă, începând cu anul 2012 și până în prezent, SRI a transmis către CSM documente, materiale, date, informări sau informații. Totodată, vă rugăm să clarificați dacă, începând cu anul 2012 și până în prezent, CSM a transmis către SRI documente, materiale, date, informări sau informații.

Avem în vedere faptul că dna. Alina Nicoleta Ghica, fost preşedinte al CSM și semnatar al Protocolului din Martie 2012, a precizat în mod public, printre altele, și următoarele, contrazicând ideea că „nu au existat informări ale SRI”:

 „Sigur că SRI trebuia să transmită informaţiile clasificate, eram destinatari ai acestor informaţii”.

 „Una dintre raţiuni a fost protecţia fizică a informaţiilor clasificate. Era imperios necesar, în considerarea calităţii SRI în ceea ce priveşte autoritate desemnată prin lege privind protecţia fizică a informaţiilor clasificate”.

Cu referire la cele de mai sus, avem în vedere și următoarele dispoziții cuprinse de Protocolul încheiat între CSM și SRI, identificat cu nr. 001/1154 din 07.03.2012 (CSM):

 Art. 1 lit. f): „Principiul operativității, care presupune transmiterea în timp util de informații relevante pentru realizarea atribuțiilor ce le revin, potrivit legii”.

 Art. 3 alin. (1): „Cooperarea se realizează în temeiul legii și al Prezentului Protocol, cu respectarea strictă a atribuțiilor și competențelor Părților, prin:

b) informarea reciprocă cu datele și informațiile pe care fiecare Parte le deține și care sunt utile în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice celeilalte Părți;

d) schimbul de materiale documentare, de lucrări și date utile celeilalte Părți, pentru elaborarea unor materiale de specialitate”.

 Art. 3 alin. (2): „În cauze complexe, cooperarea efectivă se realizează pe baza unor planuri comune, aprobate de conducerile celor două instituții, cu precizarea sarcinilor ce revin fiecărei Părți”.

 Art. 4: „În baza datelor și informațiilor transmise de Serviciul Român de Informații, Consiliul Superior al Magistraturii va efectua verificări proprii, potrivit legii”.

 Art. 5 alin. (2): „În cazul în care una din Părți intenționează valorificarea informațiilor, potrivit competențelor proprii, este obligatorie obținerea acordului prealabil al Părții care a obținut datele și informațiile”.

 Art. 5 alin. (3): „În realizarea activităților de cooperare, date fiind particularitățile specifice acestora, se vor respecta eventualele limite sau interdicții precizate de Părți, justificate de: d) deconspirarea tehnicilor speciale de investigare sau a surselor de informații protejate de lege”.

 Art. 5 alin. (4): „În situații de excepție, datele și informațiile transmise de Serviciul Român de Informații pot fi introduse în dosarele de cercetare ale Consiliului Superior al Magistraturii, numai cu respectarea prevederilor de la alin. (2) și alin. (3)”.

 Art. 5 alin. (5): „Documentele clasificate transmise între Părți, în aplicarea prezentului Protocol, vor fi returnate emitentului în termen de 30 de zile, fără a păstra copii sau extrase ale acestora, realizate prin scanarea sau multiplicarea totală sau parțială a documentelor, potrivit legislației în vigoare”.

 Art. 6: „Părțile se obligă ca, într-un termen rezonabil, să își comunice reciproc rezultatele obținute în baza informărilor primite de la cealaltă Parte”.

IV. Vă rugăm să clarificați dacă, în perioda 2011 - 2012, la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii, în plen sau în secții, respectiv la nivelul unei comisii din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii au existat dezbateri (de orice natură) cu referire la Protocolul privind organizarea cooperării între Serviciul Român de Informații și Consiliul Superior al Magistraturii.

În completare, vă rugăm să prezentați publicului, precum și magistraților din România, următoarele clarificări, raportat la prevederile art. 29 din Legea nr. 317/2004 care arată că întreaga activitate a CSM este publică:

- Cine au fost membrii Consiliului Superior al Magistraturii care au făcut parte din „comisia din Consiliul Superior al Magistraturii” în cadrul căreia a fost dezbătut Protocolul încheiat între CSM și SRI, în urma căruia CSM și-a asumat o serie de obligații privind organizarea şi funcţionarea CSM?

- Care a fost temeiul legal ce a stat la baza constituirii „unei comisii din Consiliul Superior al Magistraturii” care să poarte discuții cu reprezentanți ai SRI pe tema unui protocol ce privea „cooperarea” dintre SRI și CSM?

- Când anume au avut loc și în ce au constat „dezbaterile publice” din cadrul comisiei din Consiliul Superior al Magistraturii pe tema Protocolului ce a fost încheiat ulterior de CSM și SRI, în Martie 2012?

Avem în vedere faptul că dna. Alina Nicoleta Ghica, fost preşedinte al CSM și semnatar al Protocolului din Martie 2012, a precizat în mod public, printre altele, că „pe tot parcursul anului 2011, au avut loc dezbateri publice pe această temă în cadrul unei comisii din Consiliul Superior al Magistraturii”.

V. Vă rugăm să clarificați dacă Protocolul privind organizarea cooperării între Serviciul Român de Informații și Consiliul Superior al Magistraturii a fost aprobat în plenul Consiliului Superior al Magistratarii sau în secţii, potrivit atribuţiilor care revin acestora raportat la dispozițiile art. 23 și art. 27 din Legea nr. 317/2004.

Avem în vedere faptul că Protocolul încheiat în CSM și SRI, identificat cu nr. 001/1154 din 07.03.2012 (CSM), impune o serie de obligații de conduită, organizare și funcționare în sarcina membrilor, reprezentanților și angajaților Consiliului Superior al Magistraturii.

Avem în vedere faptul că, potrivit art. 1 din Legea nr. 317/2004, Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei și, totodată, este independent şi se supune în activitatea sa numai legii, iar dna. Alina Nicoleta Ghica, fost preşedinte al CSM și semnatar al Protocolului din Martie 2012 a subliniat că „întreaga activitate a CSM era publică”.

Avem în vedere și dispozițiile art. 38 din Legea nr. 317/2004, conform căruia Plenul Consiliului Superior al Magistraturii este cel care adoptă toate actele normative care privesc conduita, organizarea și funcționarea CSM, respectiv:

- Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor,

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii,

- Regulamentul privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii,

- Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti,

- precum şi alte regulamente şi hotărâri prevăzute în Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

VI. În cazul în care Protocolul privind organizarea cooperării între Serviciul Român de Informații și Consiliul Superior al Magistraturii nu a fost aprobat în plenul Consiliului Superior al Magistraturii sau în secţii, vă rugăm să clarificați care a fost temeiul legal în baza căruia dna. Alina Nicoleta Ghica, fost preşedinte al CSM, și dna. Oana Andrea Schmidt-Hăineală, fost vicepreședinte al CSM, au semnat Protocolul din Martie 2012 (identificat cu nr. 001/1154 din 07.03.2012) și, prin aceasta, au angajat CSM în relația de „cooperare” cu SRI, membrilor și angajaților CSM devenindu-le opozabile obligațiile de conduită, organizare și funcționare asumate prin Protocolul din Martie 2012?

VII. Vă rugăm să clarificați dacă au existat invitații și/sau participări la sesiuni științifice, simpozioane și seminarii organizate pe probleme de interes comun din partea SRI. În caz afirmativ, vă rugăm să precizați când și unde s-au desfășurat aceste sesiuni științifice, simpozioane, seminarii și care au fost membrii CSM care au participat la acestea.

Avem în vedere dispozițiile art. 7 din Protocol, conform cărora „Părțile își pot adresa reciproc invitații în vederea participării la sesiuni științifice, simpozioane și seminarii organizate pe probleme de interes comun”.

VIII. Vă rugăm să clarificați dacă, începând cu anul 2012 și până în prezent, au existat analize anuale realizate de cele două Părți (Consiliul Superior al Magistraturii și Serviciul Român de Informații) cu privire la modul de desfășurare a cooperării dintre cele două Părți. În caz afirmativ, vă rugăm să clarificați dacă aceste analize anuale pot fi făcute publice și, dacă este cazul, să dispuneți publicarea acestora.

Avem în vedere dispozițiile art. 8 din Protocol, conform cărora „anual, Părțile vor realiza analiza modului de desfășurare a cooperării dintre acestea”.

IX. Vă rugăm să clarificați dacă, prin semnarea Protocolului privind organizarea cooperării între SRI și CSM, identificat cu nr. 001/1154 din 07.03.2012 (CSM), au fost încălcate prevederile Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor.

Avem în vedere că, potrivit art. 15 alin. (1) din Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor (Hotărârea CSM nr. 328 din 24 august 2005), judecătorii şi procurorii au obligaţia de a nu dezvălui sau folosi pentru alte scopuri decât cele legate direct de exercitarea profesiei informaţiile pe care le-au obţinut în această calitate.

În special, ne referim la următoarele obligații stabilite prin Protocol:

- dispozițiile art. 3 alin. (1) din Protocol ce prevăd informarea reciprocă cu datele și informațiile pe care fiecare Parte le deține și care sunt utile în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice celeilalte Părți, precum și schimbul de materiale documentare, de lucrări și date utile celeilalte Părți;

- dispozițiile art. 6 din Protocol ce prevăd comunicarea reciprocă a rezultatelor obținute în baza informărilor primite de la cealaltă Parte.

X. Vă rugăm să clarificați dacă Protocolul privind organizarea cooperării între SRI și CSM, identificat cu nr. 001/1154 din 07.03.2012 (CSM), încalcă prevederile art. 7 din Legea nr. 303/2004, conform cărora judecătorii și procurorii nu pot fi lucrători operativi, inclusiv acoperiţi, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informaţii.

Aminitim că, în Art. 1 lit. e) din Protocol, se stabilește „Principiul complementarității” conform cruia „Părțile își stabilesc, de comun acord, direcțiile de acțiuni în domeniile care fac obiectul cooperării, astfel încât obiectivele acestora să fie acoperite integral”.

De asemenea, arătăm că Protocolul privind organizarea cooperării între SRI și CSM a stabilit o serie de „reguli de cooperare”, astfel cum sunt prevăzute în Capitolul III.

Avem în vedere și faptul că:

- termenul „cooperare” este definit prin „colaborare; conlucrare; muncă în comun; a lucra împreună cu cineva”;

- termenul „colaborare” este definit prin „participare, alături de alte persoane, la realizarea unei acțiuni, a unei opere, a unei afaceri etc. care se efectuează în comun; conlucrare; cooperare”.