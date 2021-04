Scandalul provocat de autograful de la Haaland îl ajută pe Octavian Șovre - Gest superb făcut de Ciprian Marica

Fostul fotbalist Ciprian Marica a anunţat, joi, pe un site de socializare, că îi oferă două tricouri arbitrului asistent Octavian Şovre, cel care a cerut un autograf atacantului norvegian Erling Haaland pentru o cauză umanitară la finalul partidei Manchester City - Borussia Dortmund (2-1), din sferturile de finală ale Ligii Campionilor.

"Nu am telefonul lui Octavian Şovre, nu ne-am întâlnit vreodată în particular. Drept pentru care scriu aici, sigur mă va contacta cineva implicat. Nu vreau să-l felicit, nici să-l cert. Vreau doar să-i mulţumesc că ne-a dat o lecţie importantă! Chiar aşa ''cerşind un autograf''. Cât am jucat, nu prea am pus preţ pe tricouri. Am făcut schimb cu adversarii şi le-am oferit celor care mi le-au cerut. Dar la diversele acţiuni la care am participat în ultima vreme, am mai păstrat unele, pentru altele am licitat. Voi oferi două dintre cele mai dragi lui Octavian Şovre şi fundaţiei SOS Autism pentru care el şi colegii lui donează suveniruri", a scris fostul internaţional pe pagina personală de Facebook.

"Unul este al meu de la ''Centenarul fotbalului românesc'', iar celălalt este al lui Daniel Niculae, cu autografele tuturor participanţilor, tricou câştigat de mine la licitaţia caritabilă de după eveniment. Sper din suflet să vă fie de folos! Şi îi rog pe toţi colegii mei din sport să doneze măcar o amintire cu care să însenineze ziua, poate chiar viaţa unui semen care are nevoie", a adăugat Marica.



Arbitrul asistent român Octavian Şovre, care a oficiat la meciul dintre Manchester City şi Borussia Dortmund, marţi seara, i-a cerut un autograf atacantului norvegian Erling Haaland la finalul partidei de pe Etihad Stadium, obţinând semnătura atacantului echipei germane.



Iniţial, gestul său a fost criticat, dar ulterior s-a aflat că Octavian Şovre strânge autografe şi alte obiecte ale fotbaliştilor renumiţi pentru a fi licitate iar sumele obţinute sunt donate în scopuri umanitare către Asociaţia SOS Autism Bihor.