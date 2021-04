Imagini de lumea a treia - Arbitru român îi cere autograf lui Haaland, după ce a arbitrat meciul City-Dortmund/ VIDEO

Arbitrii români ajung, de multe ori, să fluiere meciuri la cel mai înalt nivel, dar scandalurile se țin lanț. După incidentele de la meciul dintre PSG și Istanbul Basakesir, unde Sebastian Colțescu a fost acuzat de rasism, acum un alt arbitru român iese în evidență.

După meciul dintre Manchester City și Borussia Dortmund, arbitrul de margine al partidei, românul Octavian Șovre, i-a cerut un autograf vedetei de la Borussia, Erling Haaland.

Manchester City a câștigat aseară cu 2-1 în fața Borussiei Dortmund, dar arbitrul român Ovidiu Hațegan a ieșit în evidență într-un mod negativ după ce a luat mai multe decizii controversate împotriva galben-negrilor. Hațegan a fost criticat dur în presa din toată lumea

A referee’s assistant should not be asking a player for autographs after a match in the tunnel as happened with Haaland.

