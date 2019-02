Scandalul ROBOR EXPLODEAZĂ neașteptat - Scrisoare către Comisia Europeană privind manipularea indicilor de către bănci

Anunț BOMBĂ în scandalul ROBOR. Comisia Europeană va primi o scrisoare prin care va fi informată despre posibilele manipulări ale ROBOR de către băncile din România.

Europarlamentarul PSD Răzvan Popa a anunțat marți că va transmite o nouă scrisoare către Comisia Europeană, cu privire la manipularea ROBOR de către bănci, el afirmând că în spațiul public apar în continuare semnale privind continuarea acestui comportament al băncilor.

Citește și: ULTIMĂ ORĂ - Directorul general al fermei de porci deținute de fiul lui Liviu Dragnea, CONDAMNAT la 7 ani de închisoare de Tribunalul Bucureşti

”Am informat deja Comisia Europeană privind suspiciunile care există în România cu privire la manipularea ROBOR de către bănci și am cerut intervenția autorităților europene. Am primit confirmarea că reprezentanții Comisiei Europene analizează situația. Acesta este un lucru benefic pentru români și sper la celeritate din partea Comisiei Europene. Tocmai de aceea, voi transmite o nouă scrisoare Comisiei Europene, pentru a atrage atenția că în spațiul public apar în continuare semnale privind continuarea acestui comportament al băncilor. Înțeleg faptul că la începutul acestui an, deși ROBOR a crescut, băncile nu au avut tranzacții între ele, mișcarea nefăcând altceva decât să crească ratele românilor. Asistăm la un comportament total imoral al băncilor, comportament care trebuie stopat”, a declarat Răzvan Popa, potrivit unui comunicat de presă.