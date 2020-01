Scântei în plenul Camerei Deputaților: Liberalii, PSD-iștii, USR și UDMR se acuză reciproc pe tema pensiilor speciale

Dezbaterile finale din Camera Deputatilor pe desfiintarea pensiilor speciale (proiectul aici) au debutat marti cu acuzatii reciproce intre majoritatea partidelor.

Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a anuntat marti in plen ca social-democratii vor vota pentru pastrarea indemnizațiilor acordate actorilor si sportivilor si in rest vor sa se abroge pensiile speciale:

Florin Roman, PNL: PSD isi recunoaste gafa colosala din Comisia de Munca cand intentionat parlamentarii PSD au depus amendamente sa taie rentele viagere ale sportivilor care au dus tricolorul pe cele mai inalte pozitii.

Adrian Solomon, PSD: Eu nu am pus partidul in nicio situatie, avem drept de initiativa si o exercitam cum si cand dorim. Ce-am facut eu la comisie a fost sa va aduc in fata toate tipurile de pensii si indemnizatii bazate pe necontributivitate, unele fiind marii sportivi ai tarii, marii actori ai tarii, sau unii actori mai marunti din ansambluri artistice inainte de 1989. De-a lungul vremii, in perioada de tranzitie, am vazut cu totii ca niste categorii socio-profesionale sunt dezavantajate, fara vina lor. Guvernele tarii noastre, ca erau de dreapta sau de stanga au considerat in 2002, 2006, 2005, au stabilit sa faca tot posibilul ca aceste persoane sa nu sufere si au asigurat un venit rezonabil. De aceea am facut amendamentele, ca dl Rareș Bogdan sa nu mai vorbeasca in permanenta la TV ca toate pensiile necontributive trebuie rase de pe fata pamantului. Schimbati putin discursul, nu mai vorbiti de-a intregul. Eu astazi voi ruga colegii de la toate partidele sa voteze impotriva amendamentelor mele, dar dezbaterea era necesara.

Korodi Attila, UDMR: Dezbaterea de azi e viciata pentru ca propunerile UDMR nu se regasesc la amendamente, din pacate. De aceea, UDMR cere sa amanam discutiile noastre pana se face un raport corect sa putem dezbate punctual.

Cristina Pruna, USR: Trebuie sa fim atenti sa fie constitutionala legea pe care o votam, altfel trebuie sa raspundeti in fata romanilor pentru ipocrizia de care unii dati dovada. Aveti grija ce votati.

Vezi si: SURSE - Game over în Senat pentru PNL: Pro România s-a aliat cu PSD pentru a doua funcție în stat .