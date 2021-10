Scenariile lui Dacian Cioloş: 'PNL are mai multe variante, are de ales'

Dacian Cioloş, preşedinte ales al USR PLUS, a precizat sâmbătă că nu agreează varianta unui guvern tehnocrat şi că nu doreşte nici alegeri anticipate.

Într-un interviu pentru Digi 24, europarlamentarul a arătat însă că nu vrea să vorbească despre "scenarii posibile", până după dezbaterea moţiunii de cenzură. El şi-a exprimat speranţa ca moţiunea să fie adoptată, PNL să propună un alt premier şi să înceapă discuţiile despre refacerea majorităţii.

”PNL are mai multe variante, are de ales. Sau refacem coaliţia cu alt premier sau, dacă pentru ei este mult mai important Cîţu premier decât o majoritate funcţională, atunci să găsească o soluţie de susţinere cu PSD, cu AUR. Noi nu avem de ce să susţinem un guvern minoritar PNL. Putem lucra cu PNL, dar un guvern minoritar condus de Florin Cîţu nu văd de ce să susţinem”, a declarat Dacian Cioloş, într-o intervenţie la Digi24.

Totodată, liderul USR PLUS afirmă că alegerile anticipate nu ar fi oportune.

”O să vedem ce premieri sunt propuşi, eu nu vreau să discut despre capătul firului. Suntem la începutul firului şi să vedem variantele mai aproape de realitatea de azi. Nu cred că e o soluţie bună acum pentru România alegerile anticipate. Avem nevoie de un guvern care să facă reforme. Avem PNRR-ul cu 30 miliarde de euro în spate şi o serie de reforme şi asta ar trebui să fie cartea de căpătâi a viitorului guvern”, a spus Dacian Cioloş.

"Nu cred că e o soluţie (un guvern tehnocrat, n.r.). Atunci a fost, cumva, o soluţie de compromis. Era ultimul an de mandat al Parlamentului, înainte de alegeri. Şi atunci a fost o situaţie în care partidele nu au vrut să îşi asume guvernarea. Nu, acum PNL are mai multe variante, are de ales", a spus Cioloş.

Cioloş a subliniat că, în varianta revenirii la guvernare, USR PLUS vrea un calendar pentru aplicarea reformelor prevăzute în programul de guvernare.

"Poate să funcţioneze o coaliţie când stabileşti în comun nişte obiective şi te ţii de ele în mod serios. Cu respect faţă de partenerii tăi, nu văd de ce să nu funcţioneze. Problemele apar atunci când decizi un lucru şi nu te ţii de el şi îţi foloseşti puterea în guvern în mod exclusivist şi nu mai ţii cont de opinia partenerilor de coaliţie. (...) Evident, noi vom propune şi vom avea nevoie de un angajament clar de reforme şi un calendar, ca să ştim ce facem în trei luni, în şase luni, în nouă luni, într-un an de zile, pentru că timpul trece repede şi noi ne-am angajat la multe lucruri în programul de guvernare pe care l-am negociat anul trecut", a afirmat liderul USR PLUS.