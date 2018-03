Scenariu SUMBRU pentru Mugur Isărescu după audierea din Parlament: 'Urmează revocarea sau demisia'

Avocatul Gheorghe Piperea împărtășește scenariul lui Ion Cristoiu care a spus că zilele lui Mugur Isărescu în fruntea BNR sunt numărate. Piperea face trimitere la episodul de ieri din Parlament și susține, într-o postare pe Facebook, că senatorii PSD i-au întors spatele lui Isărescu. „Urmează revocarea sau demisia, pentru evitarea neplăcerii unui rechizitoriu în Parlament”, susține Piperea.

„Aseara, la tv, Ion Cristoiu a spus ca BNR s-a tranformat in opozitie politica la PSD si ca, de aceea, zilele gubernatorului in fruntea BNR sunt numarate. Adevarul este ca ieri, la Comisia economica a Senatului, unde a venit intreg Aliotmanul de la BNR, au fost prezenti 3 senatori, niciunul de la PSD. Practic, senatorii PSD i-au intors spatele lui Isarescu si intregului sau CA. Mai mult chiar, Dragnea a batut saua sa priceapa iapa, ieri ca Isarescu a avut stabilitate timp de 26 de ani (in realitate, sunt 28), suficienti pentru a sti cum sa tina in frau inflatia. Suficienti, pur si simplu. Urmeaza revocarea (sau demisia, pentru evitarea neplacerii unui rechizitoriu in Parlament).

Intre timp, PNL s-a transformat in sucursala a BNR (nota mea). Atata poate sub actuala conducere si cu libertarienii pe care si i-a atras drept consilieri. In afara de sustinerea nenuantata a DNA, SRI si BNR (institutii ale Statului roman care tin loc de ideologie si chiar fac jocurile politice in dispretul electoratului), la PNL nu mai este nimic. Fara linie politica si fara coloana vertebrala, PNL se va dezintegra odata cu finalul profesional al actualilor sefi ai institutiilor de forta, control si supraveghere.

Suntem in 2018, totusi. E timpul sa ne trezim de sub efectul de tunel cauzat de cei 28 de ani de mandat al gubernatorului.”, scrie Piperea pe Facebook.