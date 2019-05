SCENARIUL care circulă în Guvern: Ei sunt candidații PNL care NU vor pleca la Bruxelles, deși vor prinde un mandat de europarlamentar

Ministrul Culturii, Valer Daniel Breaz, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, la Târgovişte, că lista PNL pentru europarlamentare este ''falsă'', pentru că pe ea sunt primari care nu au nicio intenţie de a merge la Bruxelles, ci vor doar să "înşele alegătorii" punându-i să îi voteze.

"Trebuie să avem în vedere că aceste alegeri europarlamentare sunt pentru binele României, iar oamenii de valoare - şi merg aici către lista de europarlamentari propusă de PSD este net superioară faţă de orice altă listă propusă de alte partide. Dacă ne uităm la PNL, eu sunt ferm convins că este o listă falsă. Pentru că avem câţiva primari care apar pe această listă. Niciunul dintre ei nu va merge la Bruxelles. S-au pus pe listă doar pentru a înşela alegătorii şi pentru a-i pune să voteze, să voteze persoanele respective, confundând primăria cu Parlamentul European şi pentru a încerca să tragă lista şi apoi să se retragă", a spus Breaz.

Citește și: Dan Andronic: ‘Dragnea nu se va mai putea atinge de un fir din părul ei’

În opinia sa, PSD nu are adversari la acest moment, informează agerpres.ro.

"Noi nu avem adversari în momentul de faţă, pentru că adversarii trebuie să fie oneşti (...). Nu am văzut nimic mai bun decât ceea ce presupune programul nostru de guvernare. Ne-am fi bucurat, poate, dacă ar fi venit cu o idee mai bună pe care am fi putut-o pune în aplicare. Dar, Doamne fereşte, e greu să creezi idei, şi mai ales idei bune, şi mai bune decât ce s-a produs în actualul program de guvernare. Practic, s-au erijat în nişte echipe de înjurat pe toate canalele, (...), care ne denigrează, ne înjură, ne fac tot felul de caricaturi, altceva nu ştiu. De fapt, nu ştiu nimic", a afirmat Breaz.

Citește și: Teodorovici neagă! ‘Nu a discutat nimeni despre un astfel de subiect’

Ministrul Culturii s-a aflat, sâmbătă, în vizită în judeţul Dâmboviţa. El a mers la Palatul Brâncovenesc de la Potlogi şi la Complexul Muzeal Curtea Domnească din Târgovişte. A primit de la autorităţile locale solicitări pentru sprijinirea unor obiective culturale. Printre aceste solicitări sunt includerea Palatului Brâncovenesc de la Potlogi într-un circuit cultural şi istoric naţional, precum şi transformarea Casei Romanţei din Târgovişte în muzeu naţional.

"Nu fac altceva decât să îmi fac datoria şi să duc mai departe un program de guvernare în care eu cred, program elaborat sub conducerea preşedintelui nostru, domnul Liviu Dragnea, singurul program cu care PSD a câştigat alegerile detaşat în anul 2016. Am fost singura formaţiune politică sub conducerea unui adevărat român, aşa cum este preşedintele Liviu Dragnea, să creionăm un program viabil, un program care să creeze bunăstarea României, iar aceste lucruri se văd. Eu cred că putem duce la bun sfârşit promisiunile făcute către cetăţenii acestei ţări, avem mai bine de un an şi jumătate până în 2020 pentru a finaliza acest program", a mai spus Valer Daniel Breaz.

Citește și: Vești proaste! Un operator de telefonie a fost amendat .