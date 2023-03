Scenariul Ralucăi Turcan: Am o presimțire, că PSD o să dea vina pe PNL în problema pensiilor speciale

Fostul ministrul PNL al Muncii, deputatul Raluca Turcan, a afirmat marți, privitor la proiectul de eliminare a pensiilor speciale, că nu ar fi surprinsă ca Ministerul Muncii să pregătească o propunere legislativă în acest sens care să fie de fapt neconstituţională, iar PSD să dea vina pe PNL, la fel cum a făcut şi alte dăţi.

„Să dezlegăm misterul ultimelor zbateri (ca peştele pe uscat) ale ministrului Muncii:

1. Termenul limita in PNRR pentru dezbaterea şi adoptarea unui proiect de lege privind pensiile speciale era 31 Decembrie. Evident că nu a fost respectat şi că s-a obţinut o prelungire. Până la acel moment însă, era nevoie de dezbateri nenumărate la Ministerul Muncii cu reprezentanţii tuturor categoriilor de beneficiari de pensii speciale, iar acolo unde este cazul, cu ministerele de linie. Acum doi ani, pentru a pregăti acest proiect, dar şi pe cele legate de pensiile din sistemul public sau de salarizare in sistemul bugetar, erau în medie două dezbateri amănunţite pe săptămână. Rezultatul? Proiectul pe care l-am lăsat în Minister a fost preluat într-o prima etapă în proporţie de 80%, iar în etapa a doua figurează ca prima variantă de lucru, inclusiv în raportul Băncii Mondiale. Până şi partea de bonificaţii pentru rămânerea în continuare în activitate a fost considerată oportună.

2. După un an şi trei luni de zile, PSD anunţă prin presă, făcându-se paravan în faţa ministrului Muncii, că doreşte constituirea unui grup de lucru la Guvern fix între Ministerul Muncii şi instituţiile şi ministerele de linie vizate. Să deducem că timp de un an şi trei luni de zile nu au avut loc aceste discuţii? Sau că, in disperare de cauza, PSD încearcă să dilueze lipsa de rezultate de la Ministerul Muncii? Sper că nu vor spune că prim-ministrul este de vina...

3. Când a fost vorba de majorări, indexări şi alte forme de sprijin, PSD ieşea primul cu anunţurile, chiar dacă pentru multe dintre aceste măsuri, soluţiile financiare erau găsite la MIPE, din fonduri europene.

4. Am o presimţire: ceasul ticăie atât de tare în detrimentul Ministerului Muncii încât nu ar fi o surpriză să se înainteze un proiect neconstituţional, neadecvat, iar cei din PSD să spună, ca şi alta dată - noi am vrut, dar vina e a PNL”, a scris Raluca Turcan, marţi pe Facebook.

Grup de lucru în coaliție

PSD a anunţat, marţi, că grupul de lucru format din miniştrii care gestionează pensii speciale va propune un set de amendamente care să transpună recomandările Băncii Mondiale şi ale Comisiei Europene, arătând că România nu îşi permite să rateze fondurile europene din PNRR, din cauza pensiilor speciale. Social-democraţii au mai spus că miniştrii care gestionează pensii speciale vor veni cu o formulă care să reducă ponderea în PIB a acestor pensii şi care să asigure echitatea faţă de sistemul de contributivitate.

Totodată, deputata neafiliat Violeta Alexandru a anunţat că, împreună cu alţi parlamentari de la Forţa Dreptei, vor depune în Legislativ un proiect de lege pentru desfiinţarea pensiilor speciale.