Scene ireale în Ierusalim la înmormântarea jurnalistei Shireen Abu Akleh. Poliția israeliană i-a luat la bătaie pe cei care duceau sicriul (Video)

Ofițerii de poliție israelieni i-au luat la bătaie vineri palestinienii care purtau sicriul jurnalistei Al Jazeera Shireen Abu Akleh, înainte ca mii de oameni să-i conducă sicriul prin Orașul Vechi al Ierusalimului, într-o revărsare de durere și furie din cauza uciderii ei, relatează Reuters.

Adunați în jurul sicriului lui Abu Akleh, zeci de palestinieni, unii fluturând steaguri palestiniene și scandând „cu sufletul și sângele nostru te vom răscumpăra Shireen”, au început să meargă spre porțile Spitalului Sf. Iosif.

Unbelievable pictures of Israeli forces attacking mourners carrying the coffin of Shireen Abu Akleh to church for her funeral in Occupied East Jerusalem.



Absolutely heart stopping moment when it looks like casket may fall.

Live coverage on @AJEnglish pic.twitter.com/k5OYh5POwq