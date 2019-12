Schimb de replici accide între parlamentari PSD şi PNL pe procedură, la angajarea răspunderii Guvernului pe Legea bugetului de stat

Liderul deputaţilor PSD, Alfred Simonis, a invocat luni o decizie a Curţii Constituţionale şi a susţinut că Guvernul are numai atribuţia de a elabora şi de a prezenta Parlamentului proiectul legii bugetului de stat, forul legislativ fiind unica autoritate care dezbate şi aprobă acest act normativ.

"Aş dori să vă citez din decizia CCR nr. 1.657/2010, care spune foarte clar: Guvernul are numai atribuţia de a elabora şi de a prezenta Parlamentului proiectul legii bugetului de stat, iar acesta, ca unică autoritate legiuitoare a ţări, îl dezbate şi îl aprobă prin vot. Tot pe procedură, domnule Cîţu, cum puteţi fi dumneavoastră arhitectul acestui buget? Cât tupeu puteţi avea să vorbiţi tocmai dumneavoastră de buget, cu ce credibilitate? (...) Dacă dumneavoastră credeţi că Guvernul vine în Parlamentul României încălcând astfel Constituţia şi când un parlamentar doreşte să ia cuvântul, după ce am făcut vreo trei-patru pauze de consultări, pentru a avea timp dumneavoastră şi Guvernul să listaţi bugetul de stat, mi se pare că nu are nimic legătură cu democraţia", a spus deputatul PSD într-o intervenţie pe procedură.

El a susţinut că ministrul de Finanţe se comportă ca şi cum ar fi "stăpân pe banii românilor".

"V-am lăsat o ţară cu perspectivă stabilă şi în 60 de zile aţi strâns-o pe negativ. În fiecare zi auzim acelaşi lucru: Guvernul PNL taie, îngheaţă, desfiinţează sau se împrumută, nimic despre PNL care construieşte ceva, orice. Pe plus e doar clientela de partid, sponsorii PNL care primesc sute de milioane de euro de la stat şi toate rubedeniile plantate în funcţii publice pe bani grei. V-aţi împrumutat deja cu 13 miliarde, acum vreţi să luaţi şi bani de la oameni, să le creşteţi facturile la gaze şi curent, preţurile şi ratele. Cât de cinici puteţi fi să îngheţaţi pensia minimă? Un milion dintre cei mai amărâţi români, dintre cei care au muncit fără a le fi luată munca în considerare nu vor primi pensie mai mare", a mai spus Simonis.

Deputatul social-democrat a făcut un apel şi la premierul Ludovic Orban, căruia i-a cerut să supraimpoziteze pensiile speciale şi să nu mai mărească bugetele instituţiilor de forţă.

"Fac un apel la dumneavoastră: luaţi manşa Guvernului din dealul Cotroceniului şi asumaţi-vă funcţia de prim-ministru, altfel guvernarea se mută definitiv acolo, iar dumneavoastră, domnule Orban, veţi rămâne să puneţi în brad globuri şi să cântaţi colinde în Palatul Victoria!", a adăugat Simonis.

În replică, liderul deputaţilor PNL, Florin Roman, a susţinut că această intervenţie a liderului grupului PSD trebuia să aibă loc la plenul dedicat declaraţiilor politice şi i-a transmis că Parlamentul nu este Curtea Constituţională.

"Dacă este să vorbim de cifre, să ne amintim de ceea ce s-a spus şi ceea ce am găsit. Am găsit la Ministerul Dezvoltării facturi de miliarde bune neachitate, facturi de miliarde bune neachitate pe concedii medicale, am găsit facturi de miliarde bune pentru fiecare minister pentru lucrări care au fost antamate şi neplătite. Guvernul liberal şi-a asumat responsabilitatea într-un moment dificil şi a venit şi a spus: 1. respectăm legea şi venim cu bugetul, 2. vom avea un buget până la sfârşitul anului, aşa cum este normal. (...) Dumneavoastră faceţi sesizare şi în democraţie aşteptăm răspunsul Curţii Constituţionale a României", a afirmat Roman.

Acesta a solicitat responsabilitate din partea parlamentarilor.

"Avem timp să ne războim politic un an de zile, însă sunt câteva lucruri cu care nu putem glumi, nu ne putem juca şi nu putem face politică pe seama lor, iar astăzi discutăm despre buget. Bugetul este al României, nu este al PNL, al PSD, al celor de la USR, PMP sau mai ştiu eu de unde şi facem un ultim apel către dumneavoastră, l-a făcut şi premierul, la responsabilitate. În 31 decembrie, dacă suntem responsabili, dacă toţi facem ceea ce trebuie pentru ţară, va trebui să avem un buget promulgat de către preşedintele României", a spus Roman.

"Vă rog frumos să-mi faceţi şi mie calendarul ţinând cont când a venit Guvernul cu bugetul şi spuneţi-mi cum se promulgă pe 31 decembrie. (...) Lăsaţi doritul. Eu vorbesc de Constituţie şi legile ţării", a replicat preşedintele Camerei Deputaţilor, social-democratul Marcel Ciolacu.

Deputatul PNL Gabriel Andronache i-a transmis lui Alfred Simonis că decizia "corectă" a CCR se referă la angajarea răspunderii pe Legea învăţământului contestată de PSD.

"CCR a declarat inadmisibilă sesizarea dumneavoastră. Asta este realitatea. (...) CCR a scris în acea decizie că procedura angajării răspunderii este o procedură care implică ambele puteri, atât Guvernul, cât şi Parlamentul, (...) iar în momentul în care Birourile permanente reunite acceptă angajarea răspunderii, procedura este încheiată. Restul procedurilor decurgând din faza acceptării angajării răspunderii sunt proceduri tehnice. Aceasta este realitatea. Ca atare, atât timp cât CCR s-a pronunţat pe chestiunea aceasta printr-o decizie din 2011, nu putem decât să luăm act de jurisprudenţa existentă, anume că obiecţia dumneavoastră din 2011 a fost declarată inadmisibilă", a arătat Andronache.

"Eu nu am spus ce va face Curtea, am invocat o decizie a CCR", a replicat liderul deputaţilor PSD.

El i-a întrebat pe parlamentari dacă se simt utili în momentele în care Guvernul vine pentru prima dată în 30 de ani de democraţie cu angajarea răspunderii pe buget.

"Sunt convins că vă este şi dumneavoastră ruşine, cum îmi e şi mie", a afirmat Simonis.

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, i-a recomandat lui Alfred Simonis să nu mai intervină.

"Faptul că suntem utili l-au stabilit românii, domnule Simonis. L-au stabilit pe 26 mai, în noiembrie. (...) Dumneavoastră aţi câştigat alegerile parlamentare şi sunteţi în Opoziţie. Asta înseamnă că minţind românii, românii v-au trimis acolo unde trebuia să fiţi", a spus Fenechiu.

Deputatul PSD Florin Iordache a intervenit pentru a sublinia că dezbaterea bugetului trebuia să aibă loc în Parlament, afirmând că procedura angajării răspunderii Guvernului pe acest act normativ nu este o tocmai normală.

"Rugămintea noastră constituţională şi regulamentară era ca dezbaterea să aibă loc aici în Parlament", a spus Iordache.

După acest schimb de replici, plenul reunit al Parlamentului a luat o pauză la propunerea preşedintelui de şedinţă.