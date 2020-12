Schimb de replici Claudiu Târziu (AUR) - Pavel Popescu (PNL) la Antena 3: Nu intrați în pamflet cu mine, că iese nasol

Co-președintele AUR Claudiu Târziu și deputatul PNL Pavel Popescu au avut, marți, la Antena 3, un schimb de replici. Liberalul s-a declarat șocat de afirmațiile liderului AUR, în timp ce Claudiu Târziu i-a spus lui Pavel Popescu că știe să se „descurce” cu persoane ca el. Legat de susținerea viitorului Guvern, liderul AUR a indicat că deși AUR nu va intra la guvernare, totuși nu este exclus să acorde votul de învestitură unui Guvern în funcție de persoanele care vor face parte din acesta.

Claudiu Târziu (AUR): „Noi am candidat cu aceasta promisiune si pentru asta am fost mandatati, sa nu facem nicio alianta la guvernare cu niciun partid care a fost la guvernare pana acum si vom respecta mandatul primit de la electorat. Nu am luat in discutie o asemenea varianta (de a vota învestirea unui Guvern chiar daca nu intra la guvernare), vom discuta la momentul respectiv. Vom vedea. Depinde de ce formula va fi, vorbim de un guvern format in jurul PNL, altul de uniune nationala, mai e si varianta unui guvern tehnocrat. Vedem alegerea presedintelui Klaus Iohannis pentru premier si cine sunt ministrii, vom lua o decizie

Pavel Popescu (PNL): Sunt socat. Ma sperie ce ati spus.

Claudiu Târziu (AUR): Ma enerveaza cand vechile partide ne spun noua 'Vedeti ca aveti o geana in ochi'. Nu aveti dreptul sa le cereti altora sa fie ingeri cand dvs aveti multe raspunsuri de dat.

Pavel Popescu (PNL): Imi e rusine ca voi ajunge coleg in Parlament cu parlamentarii dvs.

Claudiu Târziu (AUR): Dar cu colegii dvs nu va e rusine? Eu stiu sa ma descurc cu oameni ca dvs. Daca sunteti asa speriat, stati acasa.

Pavel Popescu (PNL): Ați spus că ați primit mandat. Cine v-a dat mandat? Cine e persoana?

Claudiu Târziu (AUR): Am spus ca electoratul. Sunteti capabil sa intelegeti sau aveti o disonanta cognitiva? Cum sa va spun ca sa intelegeti?

Pavel Popescu (PNL): De ce ati intrat in Parlament daca nu va intereseaza nicio alianta?

Claudiu Târziu (AUR): Sa aratam ca se poate imbunatati clasa politica. Nu intrati in pamflet cu mine, că iese nasol.

Pavel Popescu (PNL): Va asigur ca in urmatorii 4 ani o sa va opresc panarama, cel putin in Camera Deputatilor.