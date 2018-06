Schimb de replici în studioul Antena 3 între Mihai Gâdea și Horodniceanu: 'Nu vă enervați', 'Nu este adevărată informația'

Schimb de replici, miercuri seară, între Mihai Gâdea și Daniel Horodniceanu! Antena 3 a prezentat astăzi informația că DIICOT a început oficial ancheta penală în cazul premierului Viorica Dăncilă. Procurorul-șef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a intervenit la Antena 3 pentru a preciza că încă nu este vorba despre o „ancheta penală”.

„Ați făcut afirmația că DIICOT a început ancheta penală în cazul Dăncilă, nu este adevărat” a spus Daniel Horodniceanu.

Gâdea i-a cerut acestuia să nu se enerveze și a taxat afirmațiile procurorului-șef al DIICOT despre informațiile ce ar putea fi luate la serviciile secrete, întrebându-l dacă nu cumva „se alimentează această poveste cu trădarea și înaltă trădare”.

Mihai Gâdea aruncă 'bomba': Plângere penală împotriva mitingului PSD

Daniel Horodniceanu a răspuns: „Nu alimentez nimic. Eu nu am ieșit să comunic acest lucru, am ieșit pentru bilanțul de trei ani, am fost întrebat de un jurnalist.”

„Nu vă trag la răspundere” i-a spus Gâdea.

Horodniceanu a replicat: ”Nici nu e cazul”.

„Am spus că este posibil, dle Gâdea, este posibil pentru că nu putem cere informații din altă parte. Ori nu mă fac eu bine înțeles, ori dvs. nu vreți să înțelegeți!” a punctat procurorul-șef DIICOT.

„Dar nu vă enervați, vă rog!”, a replicat Mihai Gâdea.