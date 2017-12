Schimb de replici, în studioul Antena3, între Carmen Dan și Marius Pieleanu

Alexandra este „omul invizibil” al statului. 24 de ani nu au fost suficienți să arate că există și că are nevoi. La câte uși a putut să bată și câte eforturi a putut să facă... toate au fost în zadar.

Povestea Alexandrei începe în urmă cu 24 de ani. S-a născut în Germania dintr-o mamă poloneză și un tată român. Are un certificat de naștere, dar nu și cetățenie germană. Deși s-a mutat în România când era foarte mică, nu a reușit să obțină aici nici cetățenie română, nu are nici buletin, practic nici CNP.

Ministrul de Interne Carmen Dan a intervenit, dând asigurări că se va ocupa personal de cazul tinerei și o va ajuta să intre în posesia unui act de identitate.

„Aș afirma cu aproape certitudine că nu Ministerul de Interne i-a făcut o astfel de recomandare și dacă i-a făcut o astfel de recomandare nu putea să o facă decât în baza unei corespondențe cu autoritatea pentru cetățenia română. Dar nu așa se rezolvă problema tinerei, mie mi-a fost sesizat acum o oră- o oră și jumătate această situație și cât am putut să verific am și făcut-o. Am dorință și timp să rezolv orice situație care îmi este sesizată. Din datele pe care le am eu până acum, în 14 sau 15 noiembrie, domnișoara a trimis o adresă de e-mail la Ministerul de Interne în care solicită înregistrarea nașterii. Până în acest moment s-a solicitat, prin intermediul Ambasadei României din Germania, un extras cu datele mamei, datele corecte, pentru că s-a mai trimis un astfel de extras cuprinzând date incorecte. În baza acestui extras și a sentinței de stabilire a paternității urmează să se întocmească actul de naștere”, a declarat Carmen Dan, precizând că situația Alexandei este aproape rezolvată și că o așteaptă la sediul MAI.

Sociologul Marius Pieleanu a intervenit, reproșându-i ministrului MAI că ceea ce face nu rezolvă o problema de sistem și că este nevoie de un set de proceduri.

„Ce înseamnă asta? Se implică doamna la fiecare caz în parte? Avem nevoie de proceduri”, a tunat Pieleanu.

Și Sorin Roșca Stănescu a comentat ironic invitația lansată de Carmen Dan, spunând că Alexandra nu va putea trece de portarii de la MAI fără buletin.

De asemenea, Alexandra s-a arătat sceptică că problema sa se va rezolva, având în vedere că timp de 24 de ani cazul său a stat pe loc, iar ministrul de Interne a rezolvat cazul într-o oră.