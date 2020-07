Schiorul Alexis Pinturault a fost infectat cu noul coronavirus

Francezul Alexis Pinturault, pe locul 2 în clasamentul general al Cupei Mondiale de schi alpin, a dezvăluit miercuri că a fost infectat cu noul coronavirus la sfârşitul iernii, la fel ca familia sa, dar acum se simte bine, relatează AFP potrivit Agerpres.

"A început cu două zile de dureri de cap. Şi cu febră, în jur de 38 de grade Celsius", a declarat sportivul de 29 de ani într-un interviu pentru ziarul austriac Kronen Zeitung. Pinturault a a precizat că nu doar el a fost contaminat de virus, ci "toată familia. Soţie, tată, frate, toţi"."Nu a fost însă o mare problemă. Noi am trecut foarte bine peste asta", a adăugat schiorul care în această perioadă a fost în izolare în locuinţa familiei sale din Courchevel, în Alpii francezi. De altfel, el crede că la sfârşitul lui martie s-a infectat aici, în această staţiune de lux, frecventată de turişti din lumea întreagă.Schiorul a precizat că în perioada în care a fost bolnav şi-a pierdut gustul şi mirosul, alte simptome frecvente de Covid-19. Pinturault a spus că a rămas cu unele sechele în ce priveşte gustul, dar şi sistemul nervos care este "puţin adormit".El este însă bucuros că nu a avut nicio problemă pulmonară: "Sunt sănătos, asta e cel mai important. Şi am anticorpi împotriva Covid, chiar dacă nimeni nu ştie cât timp sunt eficienţi".Pinturault a avut cel mai bun sezon al său în acest an, cu şase victorii în Cupa Mondială, dar nu a reuşit să câştige în premieră marele glob de cristal, deoarece pandemia de coronavirus a dus la încheierea prematură a competiţiei când mai erau şase curse, francezul încheind la mică distanţă în spatele norvegianului Aleksander Aamodt Kilde.