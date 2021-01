Schiorul american Tommy Ford, operat la mână şi la genunchi după căderea violentă de la Adelboden din Elveţia

Schiorul american Tommy Ford, victima unei căzături violente pe 9 ianuarie, în timpul probei de slalom uriaş de la Adelboden (Elveţia) din cadrul Cupei Mondiale, a suferit două operaţii, una la mână şi una la genunchi, a anunţat acesta pe reţelele de socializare, scrie AFP.

''Acum două săptămâni am căzut la Adelboden. Am avut o lovitură la cap care m-a lăsat inconştient, am avut nişte ligamente rupte la genunchi şi la mână. Genunchiul mi-a fost parţial reparat acum o săptămână (...) iar mâna acum câteva zile. Nu am leziuni ireversibile la cap sau la gât, dar totuşi am dureri. Drumul spre recuperare va fi lung'', a scris Ford.

Citește și: Doina Pană, după ce expertiza a confirmat că a fost otrăvită: ‘Nu e o singură persoană. Din analize a reieșit că a fost ceva programat, nu o singură doză’

Tommy Ford, în vârstă de 31 de ani, a câştigat un slalom uriaş iarna trecută, la Beaver Creek (SUA).

La Adelboden, americanul nu şi-a mai putut controla viteza în apropiere de linia de sosire, s-a izbit violent de un parapet de protecţie, a căzut în cap şi s-a oprit câţiva zeci de metri mai jos, în plasele de siguranţă.

Personalul medical a intervenit rapid, însă schiorul a trebuit să fie transportat la spital cu elicopterul.