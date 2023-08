Legendarul actor și idolul a milioane de oameni Arnold Schwarzenegger a recunoscut că suferă de o boală incurabilă încă din copilărie. El a împărtășit fanilor că are dislexie, o tulburare în care este dificil să citești și să scrii.

"Tocmai am terminat de înregistrat audiobook-ul Be Useful. Apare pe 10 octombrie. Aș putea să vă spun cât de minunat a fost să mă așez și să-mi scriu propriile cuvinte, dar adevărul este că mi-a fost absolut frică de asta. Iată secretul meu: sunt un cititor teribil. În anii 1950, în Austria nu se vorbea despre dizabilitățile de învățare, așa că de cele mai multe ori când mi se cerea să citesc cu voce tare în clasă, era doar un dezastru și eram pălmuit cu o riglă. Dar acum știu că am dislexie", a împărtășit actorul.

Potrivit lui Schwarzenegger, când se pregătește pentru film, recitește scenariul din nou și din nou timp de câteva luni, până când memorează fiecare replică. El a împărtășit, de asemenea, modul în care și-a înregistrat sunetul.

"Am nevoie de timp și repetiție pentru a mă gândi la cuvinte. Mi s-a spus că autorii își pregătesc cărțile în 2-3 zile în studio. Am cerut să instalez aparatură de înregistrare acasă și am spus că voi face 20-30 de pagini pe zi. În acest fel, m-am putut conecta cu regizorul și producătorul de două ori pe zi pentru sesiuni mai scurte, iar între timp am putut exersa fără întrerupere", a adăugat Schwarzenegger.

Anterior, Arnold Schwarzenegger l-a susținut pe Bruce Willis, grav bolnav. Actorul se luptă cu o boală, pentru care nu există nici un tratament.