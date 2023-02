Sclavie autoimpusă! Dana Budeanu spune că cerealele românești sunt boicotate din cauza Ucrainei

Dana Budeanu acuză că cerealele românești sunt boicotate de dragul Ucrainei. Budeanu spune că întâietate la transportul prin Portul Constanța au ajuns să aibă cerealele ucrainene, lucru care, în opinia sa, este nimic mai mult decât sclavie autoimpusă.

„Faza a doua a resetarii globale vine cu noi surprize pentru privitorii netezi la creier. Mascaradele se tin lant si nimeni din cei mici nu poate comenta in fata calendarelor setate pentru evolutia globala. Agricultura nu putea scapa de aceste socuri programate, astfel incat securitatea alimentara sa poata fi pusa sub semnul intrebarii. Cazul curcanilor de la Codlea este doar inceputul mizeriilor setate pentru acest an. Relev aceste lucruri pentru cei destepti si nicidecum pentru aceia, care cred ca aterizarea unei lebede a dus la aparitia acestui “virus”. Toate aceste evenimente neplacute se petrec cu “bunavointa” ANSVSA si perfecta stiinta a tuturor decidentilor importanti. Singurii pierzatorii reali sunt agentii privati si populatia, care se alege cu preturi mai mari si diverse panici induse”, spune Dana Budeanu.

Budeanu acuză că piața românească e grav sabotată de Ucraina

„Astazi voi atrage atentia unui subiect important care va lovi in acest an. Pe piata cerealelor se intampla o mare nenorocire de ceva timp, exporturile la liber din Ucraina invadand la propriu piata europeana si generand pierderi financiare majore producatorilor autohtoni. Aceasta sarabanda fara discernamant a ajutorului pentru fratii ucrainieni o pot intelege pana la punctul la care producatorii romani nu sunt afectati serios. Faptul ca urmeaza ca mari cantitati de cereale sa fie arse in depozite este o crima financiara impotriva lor. Nimeni nu poate concura cu dumping-ul Ucrainei. Preturile joase si fara discernamant aplicate de ucrainieni au dezechilibrat piata si au nenorocit o parte din agricultorii romani”, mai spune Dana Budeanu