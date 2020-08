Scoala, principala tema de campanie

In curand intreaga clasa politica incepe oficial luna de campanie electorala de dinaintea alegerilor locale din 27 Septembrie. Totodata, cu mic, cu mare, elevii urmeaza sa mearga in salile de curs, in mai putin de 2 saptamani.

In actualul context al pandemiei de Coronavirus Covid-19 si a recomandarilor aduse de aceasta, tema principala de campanie din aceasta toamna se va roti in jurul conditiilor de studiu din clase. Guvernul Romaniei prin Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Sanatatii si autoritatile locale detin atributiile pregatitoare, vorbind de accesul persoanelor in scoli, crearea de culoare separate pentru intrare si iesire in clase, distanta dintre banci sau numarul elevilor prezenti in sali, purtarea mastilor de protectie si asigurarea unui nivel ridicat de igienizare a spatiilor.

Mult asteptatele norme de protectie sanitara privind masurile de siguranta pentru elevi, profesori si personal auxiliar sunt in prezent in debatere publica, fiind mult comentate atat de cei aflati la putere, cat si de opozitie. Recomandari multe, detalii uitate.

Lipsa apei calde si a sapunului, a incalzirii termice, existenta toaletelor in curtea scolilor sau lipsa dotarilor tehnice necesare nu mai sunt amintite in discutii.

In actualul tablou, cine are deci de castigat, cine are de pierdut? Cu siguranta primarii si viceprimarii in functie, candidati pentru noi mandate vor avea cel mai mult de suferit, daca inceperea cursurilor va veni cu o crestere accentuata a numarului de cazuri de persoane infectate cu noul Coronavirus. Impreuna cu ministerele de resort, acestia vor trebui sa faca fata valului urias de critici al opozitiei, venit in mijlocul campaniei electorale.

Strategia de campanie a opozitiei va fi clar centrata pe accentuarea eventualului esec al implementarii masurilor sanitare si de protectie in scoli, strategie ce va aduce castigarea voturilor electoratului.