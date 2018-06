SCOR DE TENIS la Mondiale: Anglia și Panama au fost protagoniste - VIDEO

Reprezentativa Angliei a învins, duminică, scor 6-1, naţionala statului Panama, din care face parte dinamovistul Jaime Penedo, într-un meci din etapa a doua a Grupei G de la Cupa Mondială, disputat la Nijni Novgorod. Ca urmare a acestui rezultat, Anglia şi Belgia sunt calificate în optimile competiţiei.

Golurile învingătorilor au fost marcate de Stones ‘8, ‘40, Kane ‘22 (penalti), ’45 (penalti), ’62 şi Lingard ’36. Pentru Panama a înscris Baloy, în minutul 78. Acesta este primul gol al panamezilor la un turneu final al CM.

Citește și: Acuze grave la adresa lui Mălin Bot! „Sandy” Matei lansează bomba! Ce armată ar fi creat jurnalistul

Primul penalti a fost acordat pentru un fault al lui Escobar la Lingard, iar al doilea pentru o intervenţie a lui Godoy la Kane.

Anglia: Pickford - Walker, Stones, Maguire – Trippier (Rose ’70), Young, Loftus-Cheek, Lingard (Delph ‘63) - Sterling, Kane (Vardy ‘63). Selecţioner: Gareth Southgate

Panama: Penedo - M. Murillo, R. Torres, Escobar, Davis - G. Gomez (Baloy ’69) – Barcenas (Arroyo ’69), Cooper, Godoy (Avila ’62), J.L. Rodriguez - N. Perez. Selecţioner: Hernan Gomez

Citește și: Aceasta este cea mai mare ofertă pe care a primit-o Rareș Bogdan pentru o emisiune! Ce i s-a mai asigurat în afară de bani

Meciul a fost arbitrat de egipteanul Ghead Grisha.

În primul meci al etapei din Grupa G, Belgia a învins, sâmbătă, cu scorul de 5-2 echipa Tunisiei.

În prima etapă, Belgia a învins Panama cu 3-0 şi Anglia s-a impus cu 2-1 în faţa Tunisiei.

Citește și: Bun venit în topul milionarilor din tenis! Cine este sportiva din România care a dat lovitura în acest an

Ultima etapă a Grupei G programează, la 28 iunie, partidele Anglia – Belgia şi Panama – Tunisia.

Belgia şi Anglia conduc în clasamentul grupei, cu câte şase puncte, iar pe locurile trei şi patru se află Tunisia şi Panama, care n-au obţinut niciun punct.

Citește și: Anul acesta le primesc toţi angajaţii de la stat! Ce nu ştiai despre aceste vouchere .

Harry Kane may not have known much about it, but he gets his hat-trick! pic.twitter.com/uwhZ6HtoRo — FOX Soccer (@FOXSoccer) 24 iunie 2018

Same spot, same result!



Harry Kane buries his second penalty to give England a 5-0 lead in the first half. pic.twitter.com/4S3ki5jEas — FOX Soccer (@FOXSoccer) 24 iunie 2018

Straight from the training ground!



England executes beautifully on a free kick that ends in John Stones getting his second of the day. pic.twitter.com/ggYj22x06n — FOX Soccer (@FOXSoccer) 24 iunie 2018

Score a beautiful goal, do a little dance.



Just a day in the life of Jesse Lingard. pic.twitter.com/1nv998tTr7 — FOX Soccer (@FOXSoccer) 24 iunie 2018

Harry Kane leaves no doubt with his penalty!



England up 2-0 through the first quarter of the game. pic.twitter.com/zx8qu4kYvh — FOX Soccer (@FOXSoccer) 24 iunie 2018

John Stones BURIES a free header in the box to put England up 1-0 early against Panama! pic.twitter.com/t0KJKt6DYa — FOX Soccer (@FOXSoccer) 24 iunie 2018