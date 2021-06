Scoţia s-a ridicat la nivelul Angliei, a opinat selecţionerul Clarke

Scoţia s-a ridicat la nivelul Angliei, a declarat selecţionerul Steve Clarke după remiza de vineri de pe Wembley, 0-0, în Grupa D de la EURO 2020, transmite DPA, potrivit Agerpres.

Clarke a fost mulţumit de evoluţia echipei sale şi a opinat că aceasta a primit prea multe critici după primul meci de la turneul final, pierdut împotriva Cehiei la Glasgow (0-2).

"Cred că am jucat bine. Cred că am fost criticaţi puţin pe nedrept după meciul de luni", a afirmat el la finalul întâlnirii de la Londra. "Am avut şanse să câştigăm meciul, Anglia a avut şi ea momentele ei. Nu ai fi zis care este favorita... ceea ce este meritul nostru", a spus tehnicianul.

Cel mai bun jucător de pe teren a fost probabil mijlocaşul scoţian Billy Gilmour, în vârstă de 20 de ani, aflat la primul lui meci ca titular la naţională.

"Noi am ştiut înainte de a-l introduce, am ştiut că Billy poate juca. Nimeni nu a fost surprins de asta", a spus Clarke despre jucătorul lui Chelsea.

Primul meci internaţional de fotbal din istorie, disputat între Anglia şi Scoţia, la Glasgow, pe 30 noiembrie 1872, s-a încheiat, de asemenea, cu 0-0.

În ultima etapă, programată pe 22 iunie, vor avea loc meciurile Cehia - Anglia (Wembley) şi Croaţia - Scoţia (Glasgow). Toate cele patru echipe păstrează şanse de calificare în optimi.