Scriitoarea Sally Rooney, autoarea 'Normal People' și 'Conversations with Friends', va publica în toamnă al treilea roman al său

Scriitoarea irlandeză Sally Rooney, autoarea „Normal People” şi „Conversations with Friends”, care s-au bucurat de critici favorabile, va publica în toamnă al treilea roman al său, „Beautiful World, Where Are You”.

Romanul va fi primul al lui Rooney după „Normal People”, adaptat cu succes de Hulu într-un serial cu Paul Mescal şi Daisy Edgar Jones în rolurile principale, potrivit news.ro.

„Normal People”, apărut în 2018, a fost nominalizat la Man Booker Prize. Romanul ei din 2017, „Conversations With Friends” este adaptat de aceeaşi echipă BBC care a lucrat la „Normal People”.

În Statele Unite, ambele romane ale lui Rooney au fost vândute în peste 1 milion de copii.

„Beautiful World, Where Are You”, care va fi publicat în SUA de Farrar, Straus & Giroux, o divizie a Macmillan, are în centru o scriitoare, Alice, care îi cere unui lucrător dintr-un depozit, Felix, să o însoţească într-o călătorie la Roma. În acest timp, în Dublin, cea mai bună prietenă a ei, Eileen, începe să flirteze cu Simon, prieten din copilărie, în timp ce încearcă să treacă peste o despărţire. Cititorii îi vor urmări pe Alice, Felix, Eileen şi Simon - tineri adulţi - trecând prin vremuri dificile.

„Se doresc, se amăgesc, se întâlnesc, se despart. Fac sex, îşi fac griji cu privire la sex, cu privire la prietenia lor şi la lumea în care trăiesc”, a descris Farrar, Straus and Giroux.

Mitzi Angel, publisher la FSG, a aschiziţionat drepturile în exclusivitate pentru SUA, parte dintr-un contract ce prevede două cărţi. Detaliile despre a doua urmează să fie anunţate.

În Marea Britanie şi Irlanda, cărţile vor fi publicate de Faber.

„Beautiful World, Where Are You” va fi lansată pe 7 septembrie 2021.