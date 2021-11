Scriitorul american Noah Gordon a murit la vârsta de 95 de ani

Scriitorul şi romancierul american Noah Gordon, cunoscut pentru operele sale despre istoria medicinei şi a iudaismului, a murit luni la vârsta de 95 de ani, a anunţat familia sa, potrivit AFP, informează Agerpres.

"Cu profundă tristeţe, familia lui Noah Gordon anunţă decesul său pe 22 noiembrie 2021, înconjurat de familie", se indică într-un comunicat difuzat pe reţelele de socializare.

Noah Gordon tocmai sărbătorise "împlinirea vârstei de 95 de ani cu toată plăcerea pe care i-o datora unei vieţi lungi şi fructuoase", au scris apropiaţii săi, potrivit cărora "viaţa şi opera lui Noah au atins vieţile a milioane de cititori din întreaga lume, iar opera sa îi va supravieţui".

Născut pe 11 noiembrie 1926 în statul Massachusetts (nord-estul Statelor Unite), Noah Gordon a fost un evreu american care a servit în armata Statelor Unite la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, înainte de a studia medicina, pe care o va abandona pentru jurnalism.

Gordon a lucrat apoi la Boston Herald în anii 1950, a devenit redactor-şef al Science Magazine, apoi jurnalist independent şi romancier.

Primul său roman "The Rabbi", din 1965, are la bază experienţa sa de evreu american. A scris un ultim roman despre iudaism în 2000, intitulat "The Last Jew".

A cunoscut succesul în 1986 cu romanul "The Physician", primul volum al unei trilogii, a cărui acţiune urmăreşte viaţa, în secolul al XI-lea, a lui Robert Jeremy Cole, de la copilăria sa în Anglia până la studiile medicale, la Isfahan (Persia), alături de Avicenna.

Ultimul roman al lui Noah Gordon, "The Winemaker", a fost publicat în 2012, iar acţiunea sa se desfăşoară în Catalonia secolului al XIX-lea.