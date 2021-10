Scriitorul Radu Paraschivescu se dezice total de Iohannis: Vrea să returneze decorația primită de la președinte

Criza politică pe care o traversează România, dar și atitudinea pe care o are Klaus Johannis, președintele României, l-au dezamăgit profund pe scriitorul Radu Paraschivescu. Omul de cultură se gândește serios să renunțe poate la cea mai înaltă distincție pe care a primit-o până acum.

Este vorba despre decorația primită de la Administrația Prezidențială în 2020, când a fost decorat cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria A „Literatura“.

„Vreau s-o dau înapoi. E pur și simplu o atitudine pe care simt că trebuie să o am. Simt că e un gest pe care trebuie să îl fac pentru că, după părerea mea, nu trebuie să mai țin obiectul acela la mine în casă. M-a supărat pentru că l-am creditat prin vot (n.r. - pe Klauss Johannis). Și nu doar prin vot. Și am spus că lucrurile pe care le face sunt lucruri bune. Chiar au fost, până la un punct.

M-am făcut că uit, deși nu am uitat, că el e fostul viitor premier al USL-ului, premierul GRIVCO, încârdășit cu Dan Voiculescu, cu Victor Ponta și alți domni de bine. Și am tot spus că omul are dreptul la a doua șansă și ca va fi un om reformat din punct de vedere moral și va conduce bine lucrurile.

Povestea pe care domnia sa, împreună cu clasa politică, o arată de câteva luni încoace mă face să iau în calcul foarte serios restituirea decorației”, a spus Paraschivescu, la Digi FM.

„Vine un președinte la care mă așteptam să își schimbe discursul. Și mă așteptam să aibă o formă de reacție cât de cât rapidă. Tu când vezi că îți mor 500 și ceva de oameni, nu știi tu, profesor de fizică, regula de trei simplă? Nu știi că 574 de morți, la o populație de 18 milioane, cu vaccinul la dispoziție, înseamnă mult, mult, mult mai rău decât Italia acum un an jumate fără vaccin? Nu poți să faci calculele astea elementare?

Te lași atras în toate jocurile astea de-a uite premierul, nu-i premierul, accepți ca PNL-ul să îți vină la consultări fără un premier, cu o foaie albă, în așa fel încât tu să poți să faci a doua propunere cu același nume de premier? Accepți toate mizeriile astea și te numești președinte?

Nu vă supărați... eu l-am votat pe Klaus Iohannis de două ori. Bine că i se termină mandatul.”, a mai spus Radu Paraschivescu.