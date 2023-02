Scurtmetraje din şapte ţări în secţiunea competiţională a Film O'Clock International Festival

Un număr de zece filme de scurtmetraj din şapte ţări au fost selectate în secţiunea competiţională a celei de-a treia ediţii a Film O'Clock Internaţional Festival, informează un comunicat transmis AGERPRES.

Festivalul se va desfăşura în perioada 28 februarie - 4 martie, cu proiecţii simultane în cinematografe/spaţii fizice din şapte ţări: Lituania, Ucraina, România, Grecia, Bulgaria, Egipt şi Africa de Sud, precum şi cu o serie de discuţii şi dezbateri online, informează Agerpres.

În România, Film O'Clock International Festival se va organiza la Cinema Muzeul Ţăranului din Bucureşti.

Comitetul de selecţie a fost compus din trei membri de renume - Andrew Mohsen, critic de film şi director artistic al Festivalului Internaţional de Film din Cairo, Zhana Kalinova, programator la Festivalul Internaţional de Film din Sofia, şi Mirona Radu, regizor, producător şi director al Festivalului Internaţional Film O'Clock.

Din peste 70 de înscrieri primite din ţările participante, comitetul a ales cele 10 filme care vor concura pentru premiile festivalului: "Aurică, a Dog's Life", regia Mihai Dragolea (România); "Canary", regia Chrysoula Korovesi şi Marios Gampierakis (Grecia); "Dad's sneakers", regia Olha Zhurba (Ucraina); "Iota Period Omega", regia Alexis Alexiou (Grecia); "Liturgy of Anti-Tank Obstacles", regia Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk (Ucraina); "My Girl Friend", regia Kawthar Younis (Egipt); "On/Off", regia Jurg Slabbert (Africa de Sud); "Parking Lot", regia Jore Janaviciute (Lituania); "Theatrical Romance", regia Teodora-Kosara Popova (Bulgaria); şi "To Vancouver", regia Artemis Anastasiadou (Grecia).

"Sunt foarte încântată de selecţia din acest an - provocatoare, plină de forţă şi creativitate. Sunt sigură că va satisface cerinţele celor mai exigenţi cinefili şi că va fi punct de plecare pentru discuţii substanţiale cu creatorii. Doresc să reamintesc că noi, Film O'Clock, dorim să îmbunătăţim experienţa de vizionare prin intermediul discuţiilor moderate după proiecţii. Pentru cei pentru care parcursul festivalier anterior e important, toate filmele selectate răspund cu brio şi acestei cerinţe, aducând laurii de la Veneţia, Berlinale, Locarno ori Sundance", a declarat Mirona Radu, regizor şi producător, citată în comunicat.

Adiţional proiecţiilor de filme şi discuţiilor cu echipele creative, festivalul va organiza două evenimente online, pe 4 martie.

La ora 11,30 se va organiza "Rethinking the Classics: A Modern Perspective", o conferinţă care va reuni cinefili, realizatori, critici de film şi alţi experţi din industrie pentru a examina definiţia unui "clasic modern" şi modul în care filmele se încadrează în această categorie "provocând patrimoniul". Conferinţa se va concentra, de asemenea, asupra noii generaţii de cineaşti şi asupra modului în care aceştia reflectă asupra trecutului şi prezentului.

Începând cu ora 15,00 va fi organizată "Her Story, Her Future: Empowering Women in the Film Industry", o conferinţă ce va explora puterea mentoratului şi a networking-ului ca modalitate de a sprijini şi de a încuraja femeile din industria filmului, oferind informaţii despre platforme şi iniţiative în ţările participante ce explorează oportunităţi de interacţiune şi colaborare.

Festivalul Internaţional Film O'Clock a fost fondat în 2021 cu obiectivul de a crea o platformă de comunicare şi discuţii pentru iubitorii de film şi cineaştii care trăiesc în ţările cu acelaşi fus orar, din meridianul de 25 grade longitudine estică, şi de a celebra timpul, empatia şi diversitatea culturală.

Cea de-a treia ediţie a festivalului este organizată şi produsă de Creatrix Fama şi Fundaţia ABI.