Scurtmetrajul 'A Crab in the Pool', producție Canada, a câştigat Trofeul Animest

Scurtmetrajul "A Crab in the Pool", regia Alexandra Myotte şi Jean-Sébastien Hamel, a fost desemnat câştigătorul Trofeului Animest la cea de-a 18-a ediţie a Festivalului Internaţional de Animaţie.

"Este o poveste emoţionantă despre Zoe şi fratele ei, Theo, lăsaţi să se descurce singuri. Povestea ne duce într-o lume fantastică, prin imaginaţia copiilor", au spus membrii juriului care a desemnat filmul câştigător.

Cei doi regizori au transmis, prin intermediul unui mesaj video, mulţumiri juriului şi publicului şi organizatorilor Festivalului Animest.

"Este o foarte mare onoare pentru noi. Suntem mâhniţi că nu putem fi la Bucureşti pentru a putea sărbătorii acest premiu. Ne-am fi dorit să fim alături de voi, în România, să sărbătorim, pentru că acesta este un moment foarte important pentru noi", a transmis Alexandra Myotte.

Câştigătorului Trofeului Animest 2023 îi este asigurat automat un loc pe lista candidaţilor eligibili pentru o nominalizare la Premiile Oscar, acordate de Academia Americană de Film.

Mihai Mitrică, directorul festivalului, a spus că ediţia aniversară din acest an a fost una record, cu peste 400 de filme de scurtmetraj şi lungmetraj.

"A fost o ediţie aniversară, a 18-a. A fost mult mai mult decât am făcut în ceilalţi ani. Am avut, de asemenea, şi foarte multe activităţi pe lângă festival şi, bineînţeles, principalul schelet al festivalului, filmele care au fost şi anul acesta într-un număr record - am avut peste 400 de filme de scurtmetraj şi lungmetraj", a declarat Mihai Mitrică, pentru AGERPRES, la începutul galei de premiere.

Gala de premiere a avut loc sâmbătă seară, la Cinema Elvire Popescu din Capitală.

În cadrul galei au mai fost acordate distincţiile:

* Menţiune specială pentru scurtmetraj internaţional - "Nun or Never", regia Heta Jäälinoja (Finlanda)

* Premiul Publicului - "Rosemary A.D. (After Dad)", regia Ethan Barrett (SUA)

* Cel mai bun documentar animat -"Armat", regia Elodie Dermange (Elveţia)

* Cel mai bun film studenţesc - "Above the Clouds", regia Vivien Hárshegyi (Ungaria)

* Menţiune specială pentru un film studenţesc - "Câine, pâine şi florile de mâine", regia Mihaela Mîndru (Franţa, Moldova)

* Cel mai bun lungmetraj - "Tender Metalheads", regia Carlos Perez-Reche, Joan Francesc Tomas Monfort (Spania)

* Cel mai bun film românesc - "Zidane Roulette", regia Emy Mirel Ivaşcă (România)

* Menţiune specială pentru un film românesc - "Dispozitive", regia Doru Mărgărit (România)

* Cel mai bun videoclip (Animusic) - "D'un Feu Secret", regia Amanda Bonaiuto (SUA)

* Menţiune specială pentru videoclip (Animusic) - "Wake Up", regia Cossa (Mexic)

* Menţiune specială pentru videoclip (Animusic) - "Mileuri şi bibelouri", regia Adrian Cârciova (România)

* Cel mai bun film VR - "Samsara", regia Hish-Chien Huang (Taiwan)

* Menţiune special pentru film VR - "Kindred", regia Bambou Kenneth (Marea Britanie)

* Cel mai bun scurtmetraj pentru copii (Minimest) - "Harvey", regia Janice Nadeau (Franţa)

* Proiectul câştigător Pitch, please! - "The Shoebox", regia Cristina Pîrvu

* Menţiune specială în cadrul programului Pitch, please! - "Sorry, I'm Late", regia Eugen Munteanu

* Menţiune specială în cadrul programului Pitch, please! - "Stejărelul", regia Nicoleta Miron, Liana Chiriţă

* Premiul Juriului de Adolescenţi - "Tender Metalheads", regia Carlos Perez-Reche, Joan Francesc Tomas Monfort (Spania).

Juriile celei de-a 18-a ediţii a Festivalului Animest i-a avut în componenţă pe Marta Pajek (Polonia), Britt Raes (Belgia), Sabine Andersone (Letonia) - Competiţie scurtmetraj şi filme realizate de studenţi; Ilze Burkovska Jacobsen (Letonia), José Miguel Ribeiro (Portugalia), Jean-Charles Mbotti Malolo (Franţa) - Competiţie lungmetraj şi competiţia românească; Benjamin Efrati (Franţa), Sijia Luo (Japonia), Teodora Vamvu (România) - Competiţie videoclip; Claudia Larcher (Austria), Mihai Grecu (România), Ciprian Făcăeru (România) - Competiţie VR; Dave King (Marea Britanie), Matea Milić (Croaţia), Bastien Martin (Belgia) - Pitch, please!; Clara Amariţei, Paula Benu, Zena Pop-Cohuţ - Teen Jury; Lea Maria Grosu, Medeea Morăraş, Sara Moisiu - Minimest.

Cea de-a 18-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de Animaţie Anim'est a început pe 6 octombrie şi se încheie duminică, 15 octombrie.

Festivalul Animest este un proiect al Asociaţiei Animest, cofinanţat de Programul MEDIA al Uniunii Europene şi de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Animest.18 este un proiect cofinanţat de Primăria Municipiului Bucureşti prin ARCUB.