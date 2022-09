Scurtmetrajul Isn’t It a Beautiful World, regizat de Joseph Wilson, cel mai bun film străin la Bucharest International Dance Film Festival

Unica manifestare cinematografică din România dedicată filmelor de dans, BIDFF - Bucharest International Dance Film Festival şi-a desemnat câştigătorii, duminică seara, după patru zile concentrate de competiţii de scurtmetraje, lungmetraje în premieră naţională, experienţe VR imersive, ateliere interactive, conferinţe cu profesionişti din domeniu şi tururi cinematografice ghidate, potrivit news.ro.

Omari ‘Motion’ Carter (UK), coregraf şi percuţionist corporal, pasionat de cultura hip hop, fondator al casei de producţie The Motion Dance Company, Katia Pascariu (RO) - actriţă, performer şi activist cultural şi Monica Stan (RO) - scenaristă şi regizoare, au fost membrii juriului care a decis câştigătorii celei de-a opta ediţii.

Scurtmetrajele câştigătoare BIDFF ’22 au fost alese din 26 de producţii înscrise în cinci mari calupuri: Threshold Zones, Danger Zones, Ectopic Zones şi Hip Zones în Competiţia internaţională, precum şi Hypothetical Zones în Competiţia naţională.

În Competiţia internaţională, unde au participat 21 de scurtmetraje din 25 de ţări, premiul pentru Cel mai bun film, în valoare de 1.000 de euro, a fost acordat scurtmetrajului „Isn’t It a Beautiful World”, regizat de Joseph Wilson (UK), o producţie jucăuşă, îndrăzneaţă, exploratoare şi improvizatoare, care atinge cu curaj tema identităţii de gen şi a imaginii corporale.

Juriul a acordat şi o menţiune specială filmului „Trumpets in the Sky”, al regizorului palestinian, stabilit în Liban, Rakan Mayasi, un scurtmetraj inconfortabil, care dovedeşte profunzime în simplitatea sa, ne confruntă cu lucruri pe care nu le vedem şi ne lasă să ne întrebăm dacă există întuneric în bucurie.

Dintre cele cinci scurtmetraje româneşti selectate în Competiţia naţională, titlul de Cel mai bun film românesc şi un premiu în valoare de 500 euro a fost acordat producţiei „Dancen”, regizată de Corina Andrian. Potrivit juriului, filmul a ieşit în evidenţă prin calitatea sa conversaţională şi intimă şi a reuşit să creeze o simbioză între corp şi spaţiu. Claritatea interpreţilor a purtat juriul într-o călătorie frumoasă, şi este un exemplu despre ce putere imensă pot să aibă mişcarea şi gesturile mici.

În aceeaşi secţiune, scurtmetrajul „I Had Been Sleepwalking”, în regia lui Bogdan Balla, a primit menţiunea specială BIDFF, juriul considerând că filmul deschide o discuţie despre o istorie care nu este rezolvată complet, şi are o atmosferă intimă, care amestecă istoria personală şi cea colectivă.

În perioada 8 - 11 septembrie, ediţia a 8-a a Bucharest International Dance Film Festival (BIDFF) a cuprins peste 25 de evenimente culturale, reunite sub tema (Un)safe Zones/ Zone (Ne)sigure. Dedicate publicului şi comunităţilor de artişti, evenimentele au fost organizate în cinci mari secţiuni – BIDFF FILMS, BIDFF SHORTS, BIDFF COMMUNITY, BIDFF Immersive şi BIDFF Expand - şi au fost găzduite de partenerii festivalului: Institutul Francez (Cinema Elvire Popesco), Cinema Muzeul Ţăranului, Centrul Naţional al Dansului, /SAC @ MALMAISON, Fabrica Griviţa, CINEMAX Veranda, Grădina cu Filme - Cinema and More şi Centrul Rezidenţial pentru persoane vârstnice „Amalia şi Şef Rabin Dr. Moses Rosen".

Timp de patru zile, BIDFF a prezentat mai multe premiere absolute, printre care prima proiecţie românească a celui mai nou lungmetraj despre David Bowie - „Moonage Daydream” (r. Brett Morgen), o expoziţia VR imersivă cu 7 filme premiate la festivaluri internaţionale, un atelier de film de dans interactiv cu artistul britanic Omari ‘Motion’ Carter, trei conferinţe interesante cu Kélina Gotman, Bogomir Doringer, Simona Deaconescu şi Anda Ionescu, un tur ghidat prin Oborul cinematografic cu scenaristul Adrian Ionescu sau proiectul „Dans pe film pentru vârsta a patra” la Centrul Rezidenţial pentru persoane vârstnice „Amalia şi Şef Rabin Dr. Moses Rosen", pregătit alături de ADO – Asociaţia pentru Artă pentru Drepturile Omului” şi coordonat de Paul Dunca/Paula Dunker.

Dedicat producţiilor de dans realizate de coregrafi, regizori de film şi artişti din întreaga lume, Bucharest International Dance Film Festival a fost fondat în 2015 de coregrafa şi regizoarea Simona Deaconescu şi de producătoarea de film Anamaria Antoci. Evenimentul, unic în peisajul festivalurilor de film din România, militează pentru colaborarea dintre oamenii dansului şi oamenii filmului, coagularea unei comunităţi a creatorilor de film de dans, încurajând excelenţa, inovaţia şi discursul artistic curajos.

„Bucharest International Dance Film Festival, ediţia a VIII-a” este un proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional - AFCN şi de Primăria Municipiului Bucureşti prin ARCUB în cadrul Programului Bucureşti afectiv 2022