Se anunță o seară NEBUNĂ în Liga Campionilor! Ultrașii s-au bătut deja cu forțele de ordine: 'Făceau asta pentru că puteau' - VIDEO

Poliţia spaniolă a reţinut, vineri seară, patru suporteri englezi, în urma unor incidente care au avut loc în apropiere de Puerta del Sol din Madrid, înaintea finalei Ligii Campionilor, informează dailymail.co.uk, relatează News.ro.

Autorităţile locale au confirmat reţinerile şi le-au motivat prin faptul că persoanele respective au fost agresive, inclusiv la adresa forţelor de ordine.

Poliţia susţine că intervenţia forţelor de ordine s-a făcut după ce s-a primit un apel de la un restaurant, în care se arăta că fanii lui Tottenham deveniseră agresivi şi scandau împotriva celor de la Liverpool.

De partea cealaltă, suporterii se plâng pe reţelele de socializare că poliţia a interventi fără motiv şi cu o forţă exagerată, lovindu-i pe englezi cu bastoanele.

"Glumeam şi râdeam - eram toţi fani ai echipei Tottenham şi ne distram. Apoi, brusc, doi poliţişti au dat buzna şi bang, bang, loveau în mese cu bastoanele. Făceau asta pentru că puteau", s-a plâns un fan.

Într-un video postat pe reţelele socializare, o persoană este lovită cu bastonul de un poliţist.

Finala Ligii Campionilor, între Liverpool şi Tottenham, va avea loc sâmbătă, de la ora 22.00, pe Stadionul Wanda Metropolitano din Madrid.

Police in Madrid have just come into a bar and just battered about 50 Spurs fans for no reason. Many injured. Only caught the aftermath on camera. Fucking disgusting and unacceptable. @THSTOfficial @FSF_FairCop @SpursOfficial pic.twitter.com/o0gouDPbis