Se anunţă noi proteste în Capitală: Federaţia Sindicatelor Libere ia cu asalt Ministerul Economiei

Se anunţă noi proteste de amploare, de această dată, însă, în faţa ministerului Economiei. Federaţia Sindicatelor Libere din România anunţă, într-un comunicat de presă remis ŞTIRIPESURSE.RO, că vor manifesta joi în faţa ministerului, nemulţumiţi fiind de "neputința, neștiința, lipsa de viziune și slaba preocupare a actualului Guvern față de situația companiei Daewoo Mangalia Heavy Industries (DMHI)".

"Protestăm pentru că am fost mințiți și amăgiți în ultimii doi ani de către toate Guvernele care s-au perindat sporadic pe la Palatul Victoria. Protestăm pentru că bâlbâiala lor ne știrbește viitorul, pentru că lipsa competenței, lașitatea și micimea lor este suportată de noi, de copiii noștri și de locuitorii orașului Mangalia. Protestăm pentru că în ultimele 6 luni am tot avut răbdare, am sperat, am fost înțelegători și am așteptat ca Guvernul României să livreze o soluție corectă și sustenabilă la problemele cu care se confruntă compania Daewoo Mangalia Heavy Industries (DMHI).", potrivit comunicatului.

Federaţia face un apel şi la protestatarii #Rezist, pe care îi îndeamnă să se alăture demersului

"Facem un apel către cei care #rezistă, către cei care consideră că s-au săturat să fie batjocoriți și neglijați de statul român, către cei care s-au săturat de corupția endemică din această țară și de nepăsarea generalizată, să vină alături de Federația Sindicatelor Libere din România și de Sindicatul Liber Navalistul să protesteze joi, 22 martie 2018, în fata Ministerului Economiei, în intervalul orar 12,30 – 14,30.", mai susţin sindicaliştii.

Reprezentanţii sindicatului au însă şi o listă de solicitări. Potrivit sursei citate, ei vor:

"Adoptarea unei decizii cu privire la exercitare/neexercitarea dreptului de preferință al Guvernului României cu privire la achiziția pachetului de acțiuni deținut de DSME.

Avansarea unui calendar concret, cu termene precise, cu privire la procesul transferului de acțiuni, indiferent de caracteristicile acestuia sau de părțile acestui proces.

Informarea corectă, clară și concretă a salariaților cu privire la intențiile Guvernului României referitoare la situația șantierului naval din Mangalia.

Integrarea interesului salariaților în procesul de modificare a acționariatului, cel puțin prin garantarea menținerii tuturor locurilor de muncă existente în acest moment în cadrul companiei.

Avansarea unui plan managerial coerent, care să vizeze redresarea financiară a companiei, concomitent cu creșterea veniturilor salariaților companiei, aceștia având, în acest moment, cele mai mici salarii de la nivelul industriei navale românești.", potrivit comunicatului .