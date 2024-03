Se cam fâsâie moda mașinilor electrice: motivul pentru care mulți șoferi revin la motoarele diesel

Moda mașinilor electrice pare să apună ușor, ușor, iar oamenii revin tot mai mult la motoarele diesel. Șoferii descoperă că există o mulțime de motive pentru a renunța la mașinile electrice, de la încărcătoare defecte și creșterea costurilor de asigurare până la degradarea bateriei și autonomia redusă pe vreme rece, informează iNews.

Călătoria inaugurală a noului Jaguar I-Pace al lui Guy Stenhouse în 2019 nu a decurs bine. Traseul său de 145 de mile, de la Glasgow la Sedbergh, în Cumbria, a fost presărat cu puncte de încărcare - dar majoritatea nu au vrut să-i încarce mașina, ceea ce înseamnă că o călătorie care ar fi trebuit să dureze aproximativ 2 ore și 45 de minute a durat șapte ore.

"M-am oprit la fiecare stație de încărcare pe care am putut, am conectat mașina la încărcător doar pentru a constata că nu funcționa", spune el.

"Asta a însemnat că nu am putut folosi decât încărcătoare lente și am putut obține doar aproximativ 13 mile de încărcare de fiecare dată. Am ajuns acasă la miezul nopții".

Mulți șoferi de vehicule electrice (EV) vor fi auzit versiuni ale acestei povești sau chiar au avut ei înșiși un necaz similar.

Șoferii revin la motoarele diesel

Potrivit comerciantului auto independent Motorpoint din Marea Britanie, 56% dintre șoferii de vehicule electrice vor opta pentru un tip de combustibil alternativ, iar benzina va domina cu 30%.

Mark Carpenter, director executiv al Motorpoint Group, afirmă: „Este clar că unii au descoperit că un vehicul electric nu este potrivit pentru ei. Nu pare să existe un singur motiv. În schimb, este vorba mai degrabă de o serie de factori, de exemplu, mutatul într-o locuință fără încărcător acasă, un nou loc de muncă care necesită un drum mai lung sau prețul ridicat al încărcărilor în locuri publice.”

Scad vânzările marilor producători

Au existat și alte indicii care au atras atenția în întreaga industrie. În luna februarie, s-a raportat că Apple a renunțat la planurile sale de a intra pe piața vehiculelor electrice. Vânzările și acțiunile Tesla sunt, de asemenea, în scădere, la fel ca și valoarea vehiculelor electrice second-hand în comparație cu cea a vehiculelor cu motor cu combustie internă.

Au existat, de asemenea, informații alarmante despre incidente în care sistemul de frânare al vehiculelor electrice nu a funcționat.