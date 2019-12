Se caută noi staruri în schiul alpin - Lindsey Vonn, Marcel Hirscher şi Aksel Lund Svindal s-au retras

Retragerile marilor vedete Lindsey Vonn, Marcel Hirscher şi Aksel Lund Svindal, la finalul sezonului trecut, au lăsat un mare vid în circuitul mondial de schi alpin, care oferă însă şansa apariţiei unor noi staruri pe parcursul competiţiilor programate în această iarnă potrivit Agerpres.

Fără nicio îndoială, plecarea americancei Lindsey Vonn este cea care cântăreşte cel mai greu.Vonn, în vârstă de 35 ani, era "regina" de necontestat a schiului, singura a cărei notorietate a depăşit graniţele sportului său, graţie unui palmares ieşit din comun, a atenţiei acordate de mass-media şi a legăturilor sale publice cu jucătorul de golf Tiger Woods şi apoi cu fotbalistul american PK Subban.Cu 4,4 milioane de followers pe reţelele de socializare (Facebook, Twitter şi Instagram), Lindsey Vonn se bucură de o audienţă dublă faţă de cea cumulată de cei mai buni 20 de schiori ai momentului (la masculin şi feminin).Vonn are însă o "moştenitoare" pe măsură în persoana compatrioatei sale Mikaela Shiffrin. Triplă deţinătoarea a Marelui Glob de Cristal, Shiffrin domină cu autoritate circuitul, reuşind să se impună în toate disciplinele şi părând să fie în măsură să doboare toate recordurile, inclusiv pe cel deţinut de Vonn (82 de victorii în Cupa Mondială). La doar 24 de ani, americanca are deja 62 de victorii în palmares, 17 dintre ele obţinute pe parcursul sezonului trecut (un record).Schioarea din Colorado calcă pe urmele lui Vonn şi în privinţa mediatizării. Foarte prezentă pe reţelele de socializare (1,4 milioane de followers), Shiffrin şi-a multiplicat contractele de imagine precum şi apariţiile la televiziune, în această vară, animând un program dedicat tinerilor alături de noua atracţie a baschetului american Zion Williamson.În timpul acestui sezon "alb" (fără Jocuri Olimpice sau Campionate Mondiale), schiul alpin trebuie să-şi găsească noi vedete pentru a cuceri un public cu o prezenţă foarte inegală pe parcursul iernii.La masculin, retragerea octuplului câştigător al Cupei Mondiale, austriacul Marcel Hircher, mai puţin mediatizat în afara schiului alpin, a relansat suspansul: finalele de la Cortina d'Ampezzo (staţiunea italiană care va găzdui Campionatele Mondiale), din martie 2020, urmând să încoroneze un învingător inedit, ţinând cont că singurul laureat în activitate al Marelui Glob de Cristal, elveţianul Carlo Janka (în 2010), nu mai intră de mulţi ani în lupta pentru trofee.În prima linie pentru succesiunea lui Hirscher se află două dintre fostele sale "victime" favorite: francezul Alexis Pinturault şi norvegianul Henrik Kristoffersen, ambii specializaţi, ca şi austriacul, în probele tehnice (slalom şi slalom uriaş)."Într-adevăr, marile nume au plecat în vară, însă marile nume se creează pe parcursul anilor şi prin rezultate", a declarat Pinturault (28 ani). "Există schiori în circuit care fac deja parte dintre cei mai buni, în ciuda tinereţii lor. Atractivitatea (circuitului) nu se va schimba, poate cu excepţia austriecilor, cărora le va lipsi cel mai bun sportiv", după plecarea lui Hirscher, a adăugat francezul."Eu aş putea beneficia de mai multă lumină, însă am nevoie de rezultate, cele două merg împreună. Mai întâi va trebui să schiez cât mai rapid", a conchis Alexis Pinturault.