Se cere demisia ministrului Transporturilor pe motiv de amatorism, mercenariat şi lipsa de inspiraţie

Partidul Ecologist Român consideră că Lucian Sova, Ministrului Transporturilor, este total depăsit de situație. Pe langa faptul că face doar prezența la locul de muncă, constatăm că are și o viziune ingustă in domeniul pe care ar trebui sa il dezvolte.

Vizitele neanuntate pe santierele in lucru nu ne mai dau pe spate. Totul este o regie. Concluzii de tipul“conducerea CNAIR o sa monitorizeze mult mai atent proiectul” ori “ ritmul de lucru este nesatisfacator”, in lipsa altor masuri de sanctiune,intaresc suspiciunea unori ntelegeri intre MT și antrepenori. In definitiv, am putea intelege ca unde sunt șpăgi, nu pot exista sancțiuni. Insă,“mobilizare extrem de slabă a constructorului, deși vremea este foarte bună pentrulucrari” nu poate fi altfel justificată, iar acceptarea participarii sale la licitații ar trebui descalificată.

Nu am uitat declarațiile făcute de Lucian Sovaca "Primaria Capitalei are "mai mult entuziasm" decat Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru a administra centura Bucureștiului", fapt pentru care credem că asfel de declarații din partea unui Ministru al Romaniei nu ar trebui facute. Lipsa profesionalismului și utilizarea acestui argument de tip dambovițean il poziționeazape Lucian Sova intr-un politician amator, lipsit de inspirație și mai ales intr-un mercenar slab", transmit cei de la PER.