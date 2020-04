Se cere DEMISIA șefului DSP Ialomița, după ce Țăndăreiul a ajuns în CARANTINĂ: 'Știe toată lumea cine este acest domn?'

Țăndăreiul a ajuns celebru, în urmă cu câteva luni, după ce judecătorii au decis să claseze dosarul în care mai mulți interlopi erau acuzați pentru trafic de carne vie, proxenetism și alte infracțiuni grave pentru fapte săvârșite în Marea Britanie, spre uimirea procurorilor din Insulă. Însă, odată cu izbucnirea pandemiei de coronavirus, orașul din Ialomița a atras din nou atenția. A devenit un focar de infecție, datorită romilor reveniți în țară și nemonitorizați de DSP și autoritățile locale.

Guvernul a decis, prin Ordonanță Militară, punerea în carantină a Țăndăreiului, iar efective impresionante de polițiști și militari au fost trimiși în zonă. Victor Moraru, președintele Consiliului Județean Ialomița, cere demiterea urgență a șefului DSP Ialomița, Dan Noel, pe care îl acuză de incompetență și căruia îi reproșează modul în care a gestionat situația în județ.

Citește și: Premierul Ludovic Orban, reacție pentru Bugetul.ro: ‘Analizăm’

Moraru îl acuză pe liderul PNL Ialomița, Gheorghe Tinel, că îl apără pe directorul DSP. Conform lui Moraru, șeful DSP are două dosare penale pe rol în faza de urmărire penală, pentru delapidare, respectiv însușirea contravalorii unor titluri executorii ale unor foști salariați, unii pensionari, alții decedați, și un altul al cărui obiect este anularea actului administrativ de sancționare pentru distrugerea documentului ORNISS prin care i se respinge accesul la informații clasificate. În plus, Dan Noel mai are și două dosare civile, în instanță.

”Directorul DSP Ialomița trebuie demis urgent!

E timpul să spunem lucrurilor pe nume, pentru că ialomițenii au dreptul să știe tot ceea ce se face în lupta cu noul coronavirus, dar și tot ceea ce este prost gestionat în această criză epidemiologică. Pentru că este sănătatea tuturor în joc. Modalitatea în care DSP Ialomița a gestionat până în acest moment criza coronavirusului în județul nostru lasă de dorit. Iar acest lucru se răsfrânge peste toți cu toate implicațiile de sănătate publică. Și ialomițenii mai trebuie să știe că Gheorghe Tinel, liderul PNL Ialomița, girează incompetența și face un rău enorm județului pentru că el este cel care-l susține politic pe Dan Noel, directorul DSP Ialomița.

Citește și: Anunț important al Monicăi Anisie! Când ar putea avea loc Bacalaureatul și evaluarea națională

Ce măsuri de prevenire a răspândirii infecției cu coronavirus a luat DSP Ialomița dacă am ajuns să închidem un oraș? De ce nu a ascultat domnul Dan Noel apelurile primarilor de a respecta măsurile? Ei știau mai bine cum stau lucrurile în teren, dar nimeni nu i-a ascultat.

Monitorizează DSP Ialomița așa cum trebuie toate cazurile care sunt izolate la domiciliu? Nu știm, pentru că DSP Ialomița nu comunică cu presa locală și nici cu cetățenii. Decizia de a interzice DSP-urilor să nu comunice pe plan local despre epidemie, ci doar centralizat, mi se pare o greșeală.

Citește și: Noi decese ale unor persoane confirmate cu coronavirus, anunțate azi! Una dintre persoane nu suferea de altă afecțiune

DSP este o instituție esențială în lupta împotriva epidemiei, dar ea este o institiuție inutilă, dacă nu-și face treaba așa cum trebuie. Am văzut că Ministrul Sănătății a făcut bine unor județe și a demis o serie de directori ai DSP pe motiv de incompetență. Cred că poate face același lucru bun și județului Ialomița, să schimbe directorul DSP.

Îi cer public Ministrului Sănătății să evalueze rapid activitatea DSP Ialomița și să ia măsurile care se impun pentru că eu nu voi tolera ca județul nostru să devină un focar de infecție, doar pentru că domnul Dan Noel, omul lui Tinel Gheorghe, nu-și face treaba așa cum trebuie.

Citește și: Curs BNR, 7 aprilie 2020. Creștere de ultim moment a euro! A trecut pragul de 4,83 de lei

Știe toată lumea cine este acest domn?

Directorul Dan Noel este un funcționar pe mâna căruia stă sănătatea ialomițenilor, care are două dosare penale pe rol în faza de urmărire penală, pentru delapidare, respectiv însușirea contravalorii unor titluri executorii ale unor foști salariați, unii pensionari, alții decedați (Dosar penal nr.153/P/2018 și nr. 867/P/2015). Are un dosar la Curtea de Apel București al cărui obiect este anularea actului administrativ de sancționare pentru distrugerea documentului ORNISS prin care i se respinge accesul la informații clasificate. De asemenea, mai are și două dosare civile pe rol la Tribunalul Ialomița, respectiv Curtea de Apel București, pentru prejudicii financiare, cu obiectul menținerea în activitate a unor salariați după pensionare, fără forme legale. Este datoria mea să atrag atenția asupra acestor lucruri. Și Ialomițenii trebuie să știe.

Citește și: Atac devastator la președinte și la premier: Pentru cine lucrează regimul Orban-Iohannis?

Ce control a exercitat DSP Ialomița și cum își îndeplinește atribuțiile, când aflăm din presa națională că s-au înregistrat 6 pacienți pozitivi și un deces la centrul de dializă Fresenius din Ialomița? Prin tăcere? Nu aceasta este soluția. Ci prin transparență și activitate în interesul ialomițenilor. Înțeleg că nici acum nu au fost testați pacienții, după zile întregi de la începerea anchetei epidemiologice. Unde sunt testele promise de Guvern? Și când ajung acestea?

Până când autoritățile centrale înțeleg să-și facă treaba,

Protejați Ialomița! #StațiAcasă”, e mesajul lui Victor Moraru.

Citește și: De pe patul de spital, direct în politică! Un român vindecat de COVID-19 se implică în campania electorală .