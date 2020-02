Se cere închiderea granițelor României! Cine este liderul politic care trage un mare semnal de alarmă

România trebuie să ia măsuri urgente și să se gândească inclusiv la închiderea granițelor pentru a preveni apariția cazurilor de coronavirus, după ce virusul a ajuns în Europa și a băgat în carantină 10 orașe din Italia, țară în care s-au înregistrat și decese din cauza coronavirusului, a transmis sâmbătă presedintele Partidului Ecologist Roman, Dănuț Pop.

„Până nu este prea tarziu...Sesizez instituțiile statului, inclusiv CSAT, asupra unui pericol imediat, reprezentat de coronavirusul ce bântuie deja și Europa, in prezent, detectat, in Italia. Dincolo de lupta politică pentru putere, prima grijă a statului român trebuie să fie sănătatea și siguranța populației! Instituțiile statului, inclusiv CSAT, trebuie să ia măsuri urgente și sa acționeze acum, până când nu este prea tarziu și până cand nu ajungem să păzim granițele, gările și aeroporturile cu pistol sau mitralieră. Le sugerez să ia in considerare, inclusiv, inchiderea granițelor”, apreciaza liderul PER.