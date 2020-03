Se cere trecerea la AUTOIZOLARE pentru toți parlamentarii: `E o masura care se impune pentru evitarea infectarii si altor segmente ale populatiei`

O adevărată isterie s-a creat după ce senatorul PNL Vergil Chițac a fost declarat pozitiv la testul privind CORONAVIRUS COVID – 19. După ce întreg Guvenul, parlamentari, consilieri prezidențiali și colegi de partid și nu numai sunt potențial infectați și au intrat în autoizolare, senatorul PMP, Lucian Iliescu cere testarea tuturor parlamentarilor care au fost ieri la ședința tardivă de învestire a Guvernului Cîțu:

”Am vazut ca un coleg senator de la PNL, in urma unei deplasari in strainatate a contactat virusul COVID-19 si a fost infectat, rezultatul fiind pozitiv. Mi se pare inconstienta sa stii ca exista masuri speciale pentru cei care s-au deplasat in afara granitelor, in zone cu risc, sa te prezinti la lucrarile parlamentului si sa nu te autoizolezi. Consider ca e necesar ca toti cei care am fost prezenti saptamana asta in parlament sa intram in AUTOIZOLARE si sa beneficiem de testele care se fac pentru depistarea acestui virus. E o masura care se impune pentru evitarea infectarii si altor segmente ale populatiei.

Ieri ceream masuri sporite de preventie in Parlament, montarea unui TEMOSCANNER, accesul sa se faca pe o singura intrare si completarea unei declaratii pe proprie raspundere de catre fiecare parlamentar. Am primit doar dozatoare de sapun lichid.

Iata ca cererile mele au avut temei si au fost indreptatite in conditiile in care vedem ce s-a intamplat astazi. Intreg parlamentul roman suspect de COVID-19.

Ieri am fost invitati la o nunta in parlament unde a fugit mireasa.”, susține senatorul PMP pe pagina sa de Facebook.