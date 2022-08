Se complică situația în SUA: un stat important a votat pentru garantarea dreptului la avort

Locuitorii statului american Kansas au votat, marţi, în favoarea garantării dreptului la avort în constituţia statului, înregistrând o victorie uriaşă pentru drepturile la avort în Statele Unite. Kansas este primul stat care a votat dreptul la avort de când Curtea Supremă a anulat hotărârea din Roe v Wade, relatează The Guardian.

Scrutinul a fost convocat de o serie de grupuri americane precum NBC News, New York Times şi Decision Desk HQ, informează News.ro.

Decizia va fi văzută ca o pierdere uriaşă pentru mişcarea anti-avort şi o victorie majoră pentru susţinătorii drepturilor la avort din întreaga ţară, care vor primi rezultatul ca un indice al opiniei populare.

Kansas – un stat tradiţionat conservator – este primul stat din SUA care a supus la vot dreptul la avort, de când Curtea Supremă a SUA a decis să anuleze protecţia constituţională pentru avort, la sfârşitul lunii iunie.

Kansas va rămâne un loc sigur pentru avort în vestul mijlociu, fiind unul dintre puţinele state din regiune în care procedura rămâne legală. Multe alte state au luat măsuri astfel încât avortul să fie în mare parte ilegal din iunie.

”Acest vot arată clar ceea ce ştim: majoritatea americanilor sunt de acord că femeile ar trebui să aibă acces la avort şi ar trebui să aibă dreptul de a lua propriile decizii de îngrijire a sănătăţii”, a declarat preşedintele american, Joe Biden.

Campania ”Nu” (”No”) – care protejează drepturile la avort – a obţinut un avans detaşat la referendum, cu 62% din voturi. Acest rezultat înseamnă milioane de dolari pierduţi pentru Biserica Catolică, care a contribuit cu mai mult de 3 milioane de dolari în efortul de a îngrădi drepturile la avort în Kansas, potrivit datelor finanţării campaniei.

Prezenţa la vot a fost foarte mare, referendumul fiind susţinut de către legislativul republican al statului, criticat pentru că ar promova ştirile false, dezinformarea şi tacticile de suprimare a alegătorilor.

Republicanii şi-au schimbat tactica după ce au eşuat să obţină un referendum denumit mai direct, ”Kansas No State Constitutional Right to Avorter” (”Kansas-Fără drept constituţional la avort”), la scrutinul din 2020, numind acest amendament ”Value Them Both” (”Preţuieşte-i pe amândoi”).

Referendumul era planificat pentru luna august, când prezenţa la urne este scăzută din punct de vedere istoric, în special în rândul independenţilor şi democraţilor, iar formularea de pe buletinul de vot a fost criticată pentru că nu este clară.

Kansans for Life le-a transmis enoriaşilor pe 27 iulie că eliminarea protecţiei avortului în Kansas ar preveni avorturile efectuate în timpul sarcinii avansate, lipsa consimţământului părinţilor şi finanţarea plătitorilor de impozite pentru avort, deşi aceste prevederi nu sunt legale în Kansas.

Avorturile pot fi efectuate în Kansas până în săptămâna a 22-a de sarcină, în cazurile de complicaţii fizice care pun viaţa în pericol.

A fost o campanie tensionată. Bisericile au fost vandalizate şi semnele din curţile oamenilor furate. Cu toate acestea, marţi seara, locuitorii Kansasului au sărbătorit victoria referendumului.

”Am bătut la zeci de mii de uşi şi am primit sute de mii de apeluri telefonice... Am contracarat milioane de dolari în dezinformare. Nu vom tolera interdicţii extreme ale avortului în statul nostru”, a declarat Rachel Sweet, managerul de campanie pentru ”Kansans pentru Libertatea Constituţională” (”Kansas for Constitutional Freedom”).

Ashley All, purtătorul de cuvânt al KCF, care a condus campania ”Nu”, alături de Planned Parenthood şi ACLU, a precizat că secretul pentru prezenţa la vot a fost decizia de a nu privi avortul ca o problemă partizană în Kansas.

”Am demonstrat că există rădăcini ale statului liber în Kansas. Va fi interesant pentru alte state să urmărească acest lucru şi să vadă că nu este o problemă partizană. Toţi, de la republicani, la alegători neafiliaţi la liberalii înrăiţi, au venit să spună: «Nu, nu vrem ca guvernul să aibă un cuvânt de spus cu privire la ce facem cu corpurile noastre»”.