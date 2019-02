Se decide soarta lui Aurelian Bărbulescu! Mesajul Gabrielei Firea înainte de vot: 'Nu am ce să-i reproșez colegului meu, s-a implicat trup și suflet'

Primarul Capitalei Gabriela Firea a transmis miercuri un mesaj înainte de votul pentru demiterea viceprimarului Capitalei, Aurelian Bădulescu, spunând că nu are ce să-i reproșeze colegului său.

„La sedinta extraordinara convocata de consilieri generali ai PSD si ALDE se cere schimbarea din functie a viceprimarului Aurelian Badulescu. Nu am ce sa-i reprosez colegului meu, s-a implicat trup si suflet in rezolvarea tuturor obligatiilor administrative care i-au revenit si le-a dus la bun sfarsit. Regret ca trebuie sa avem o astfel de sedinta a Consiliului General si sper ca astazi fiecare consilier general sa voteze in functie de cum ii dicteaza constiinta.”, scrie Firea pe Facebook.