Se închide FCSB? Gigi Becali, după ce DNA i-a făcut un nou dosar și i-a sechestrat averea: 'O să mă duc să-i dau în judecată'

Finanțatorul clubului FCSB, Gigi Becali, și nepotul său, sunt urmăriți penal pentru spălare de bani, fapte săvârșite în perioada 2014-2019, potrivit anunțului oficial al DNA. Aceștia ar fi beneficiat de un teren supraevaluat, iar banii obținuți au fost ascunși prin operațiuni bancare potrivit mediafax.

În urma acestor probleme cu legea, Direcția Națională Anticorupție i-a pus sechestru pe avere lui Becali.

"Mi-au pus sechestru pe avere. O să mă duc să-i dau în judecată. Mi-au pus sechestru pe conturile mele, personale, nu au treabă societățile. Mă distrează acțiunile lor, dar în același timp mă si întristează. Într-o săptămână, două o să vedeți că se rezolvă totul", a anunțat Gigi Becali la Digi Sport.

DNA susține că este vorba de 50 de milioane de euro. Finanțatorul FCSB susține că acești bani i-a dat cadou lui Vasi Geambazi și a vorbit despre actele de caritate pe care le-a făcut.

"Da, tată, da.. mă acuză de spălare de bani. Zic ei că am spălat bani cu Vasi. Că el mi-a dat mie 50 de milioane de euro, de la el din cont, și eu i-am dat înapoi, i-am dat 50 de milioane, i-am dat și mai mult. Ce spălare de bani să fie, eu i-am dat cadou, i-am dat cadou. Eu ajut oameni. Ce afaceri are Vasi să-mi dea mie să-i spăl banii? Ce eu sunt nebun să ajut oamenii și să fac pușcărie. Eu am ajutat oameni bolnavi de cancer.

Am salvat oameni. Eu fac donații, fac cadou. Sunt bani curați. Ce sunt nebun să spăl bani ca să ajut oameni, să fac eu pușcărie. Eu fac o grămadă de acte de caritate. Ce aflați voi e doar 3% din actele pe care le fac eu. DNA-ul nu mai are ce să facă, nu mai e corupție și trebuie să scoată oameni publici în evidență ca să își justifice existența", a mai declarat finanțatorul FCSB pentru sursa citată.

George Becali s-a prezentat marți, 19 noiembrie, în fața procurorilor DNA alături de avocatul Alice Drăghici.