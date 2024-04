Se lansează primul supermarket din România unde nu scanezi produsele și nu există casieri

Un nou tip de magazin va fi deschis, în luna aprilie, în București. Sub brandul Auchan Go, în noul tip de magazin nu vor exista case de marcat, dar nici posibilitatea de a-ți scana singuri produsele. Magazinul va fi supravegheat video de camere inteligente, care vor scana singure produsele, iar prin aplicația CloudPick, produsele vor fi plătite direct de pe telefon, în momentul în care clientul a ieșit din magazin.

”Acest magazin va fi operat sub brandul Auchan Go, iar el permite clienților să își facă cumpărăturile făra a scana produsele adăugate în coș. De asemenea, clienții nu trebuie nici măcar să treacă cu ele pe la casă, fie ea self sau astistată de angajați.

Totul se realizează printr-o aplicație dedicată, dezvoltată de compania chineză CloudPick. Clientul trebuie să atașeze un card bancar la această aplicație și printr-un sistem complex de camere și senzori produsele vor fi „scanate” automat. La ieșirea din magazin plata se realizează automat.”, a explicat Tiberiu Dănețiu, Director de Marketing Auchan Retail România.

Magazin supravegheat cu 70 de camere

Noul magazin va avea peste 70 de metri pătrați și va fi supravegheat de peste 70 de camere.

„Spațiul este dotat cu peste 70 de camere și 3.000 de senzori, pentru că este despre digitalizarea 100% a unui magazin fizic. Cu aceste tehnologii, vom ajunge să avem date despre interacțiunea consumatorilor cu fiecare produs în parte, date tranzacționale, date despre parcursul clienților. Toate acestea ne vor permite să înțelegem comportamentul și parcursul clientului, iar asta va ajuta la luarea deciziilor în timp real. Ajungem să avem date la secundă în legătură cu comportamentul clienților în magazin", spune Teodor Șerban, director eficiență și proiecte Auchan Retail România.