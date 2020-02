Se coace un pol politic în jurul ALDE

Liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu a anunțat duminică seară la România TV că în „viitorul apropiat” se vor alătura ALDE o serie de partide (nu a spus daca prin fuziune sau alianță) si personalitati liberale autentice.

„Cred in continuare cu convingere ca in Romania exista un spectru al alegatorilor cu viziune liberala care au nevoie de un partid care sa ii reprezinte. In momentul de fata am hotarat sa mergem singuri in alegeri, nu cautam niciun fel de alianta. Ce se profileaza acum este crearea unui pol liberal in jurul ALDE. Sunt partide si personalitati care probabil in viitorul apropiat ni se vor alatura”, a zis Tăriceanu. El a indicat ca ALDE va merge singur si la locale si la parlamentare.

