Se reia 'Sărbătoarea Rabarbărului' din comuna Saschiz, județul Mureș: O nouă ediţie, pe 7 mai

Cea mai populară manifestare de promovare a patrimoniului cultural şi gastronomic local din comuna Saschiz - "Sărbătoarea Rabarbărului", care a ajuns la ediţia a IX-a, va fi reluată după ce, în anul 2020, a fost organizată online, iar anul trecut s-a anulat din cauza măsurilor pentru limitarea răspândirii COVID-19.

"Păstrăm tradiţia primei sâmbete din luna mai şi vă invităm, în data de 7 mai, la Saschiz, să cunoaşteţi comunitatea noastră, să degustaţi şi să cumpăraţi preparate cu rabarbăr, să ascultăm împreună muzică de fanfară şi recitaluri de chitară sau orgă în biserica fortificată din centrul satului, să participaţi la concursuri şi să vă întâmpinăm din nou în poarta cetăţii cu prăjituri şi suc de rabarbăr. Anul trecut sărbătoarea nu s-a organizat, iar în 2020 am organizat-o online. Online a fost interesant şi destul de greu, dar în acest an continuăm cu ediţia a IX-a. Interesul este foarte mare şi aproape am atins capacitatea maximă de cazare. Vom avea dulciuri felurite, pizza, ciorbă, lichie, îngheţată, bombonele, compot şi alte preparate cu rabarbăr", a declarat, joi, pentru AGERPRES, Florentina Călugăr, din partea Asociaţiei "Vecinătatea Femeilor" din Saschiz.

La "Sărbătoarea Rabarbărului" vor fi organizate şi o serie de evenimente pentru copii, cum ar fi un atelier de educaţie culinară, ştafeta cu rabarbăr, desene cu tija de rabarbăr şi concursul "Mâncăcios de prăji cu rabarbăr".

"În cadrul evenimentului vor mai avea loc atelierul de gătit cu rabarbăr, iar producătorii locali şi artizanii din comuna Saschiz îşi vor expune produsele spre vânzare la standuri. Intrarea este liberă, însă donaţiile sunt bine-venite şi ne ajută să ducem mai departe proiectele 'Vecinătăţii Femeilor' pentru comunitate", a precizat Florentina Călugăr, potrivit Agerpres.ro.

"Sărbătoarea Rabarbărului" este organizată anual prin muncă voluntară din partea membrelor Asociaţiei "Vecinătăţii Femeilor" din Saschiz, punctul culminant fiind parada produselor din rabarbură preparate de fiecare gospodină şi degustarea fiecărui produs prezentat.

Rabarbura (rubabrărul sau rabarbărul, cum îi mai spun localnicii) este o plantă dulce-acrişoară care creşte din vechime în curţile localnicilor şi a început să fie promovată intens după ce prinţul Charles a făcut mai multe vizite la Saschiz şi a încurajat promovarea tradiţiilor locale.

"Sărbătoarea Rabarbărului" este organizată în parteneriat cu Primăria comunei Saschiz, Consistoriul Evanghelic C.A. Saschiz, Fundaţia ADEPT Transilvania, Asociatia YOYO, Hanul Cetăţii, Pensiunea Violeta, Centrul de Voluntariat Saschiz şi Colinele Transilvaniei.