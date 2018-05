Se strânge lațul în jurul lui Donald Trump: Procurorul special are zeci de întrebări pregătite pentru el

Procurorul special Robert Mueller are cel puţin patru duzini de întrebări pe care vrea să i le adreseze preşedintelui Donald Trump în ancheta sa cu privire la o eventuală complicitate între echipa de campanie a miliardarului şi Moscova, dezvăluie The New York Times (NYT), scrie Reuters.

Mueller anchetează cu privire la un amestec rus în alegerile prezidenţiale din 2016, o eventuală complicitate cu campania miliardarului şi dacă locatarul Casei Albe a încercat să obstrucţioneze ancheta.

Ziarul scrie că majoritatea întrebărilor se referă la o eentuală obstrucţionare a justiţiei.

Rusia respinge orice implicare în alegerile americane, iar Trump dezminte orice complicitate, denunţă ancheta lui Mueller drept o ”vânătoare de vrăjiroare” şi a îndemnat să i se pună capăt.

Pe listă se află şi întrebări despre demiterile de către Trump a fostului director FBI, James Comey, a fostului său secretar pe probleme de securitate naţională Michael Flynn, despre tratamentul aplicat secretarului său al Justiţiei, Jeff Sessions, şi despre o întâlnire la Trump Tower între reprezentanţi ai echipei de campanie şi oficiali ruşi în vederea oferirii unor informaţii murdare despre Hillary Clinton, potrivit NYT.

”Ce eforturi s-au făcut pentru a-l contacta pe domnul Flynn pe tema cererii imunităţii sau unei eventuale graţieri?”, intenţionează Mueller să întrebe, potrivit ziarului.

La conducerea poliţiei federale (FBI), Comey conducea ancheta înainte să fie dat afară de Trump, în mai 2017. Preşedintele a evocat ancheta rusă ca motiv al demiterii acestuia.

Mueller a inculpat 22 de persoane şi entităţi până în prezent, inclusiv pe fostul director al campaniei miliardarului, Paul Manafort, şi pe asociatul acestuia Rick Gates.

Întrebările lui Mueller se referă de asemenea la perspectiva graţierii unor foşti consilieri, potrivit NYT.

Flynn a pledat vinovat, în decembrie, faţă de acuzaţia că a minţit FBI-ul în legătură cu contactele sale cu Rusia şi a a fost de acord să coopereze cu anchetatorii care încearcă să pătrundă în acţiunile cercului restrâns al lui Trump de dinainte de a fi învestit.

Manafort a pledat nevinovat faţă de acuzaţii formulate împotriva sa, inclusiv de spălare de bani, neînregistrare ca agent străin, fraudă bancară şi depunere de declaraţii fiscale false. Niciuna dintre acuzaţii nu are vreo legătură directă cu activitatea sa în cadrul campaniei lui Trump.

Întrebările vizează de asemenea afaceri ale lui Trump şi discuţii pe care le-ar fi putut avea cu avocatul său personal Michael Cohen despre o afacere imobiliară la Moscova, potrivit NYT.

Anchetatorii lui Mueller le-au citit întrebările avocaţilor lui Trump, scrie ziarul, care precizează că a obţinut lista de la o sursă din afara echipei juridice a lui Trump.

Întrebările par de asemenea să sugereze că Mueller este interesat de măsuri luate de Trump în vederea demiterii sale, dar şi de renunţarea la această decizie, mai dezvăluie The New York Times.

