Se va deschide la SNSPA primul centru din Europa al noului program internațional, inițiat de Papa Francisc, University of Meaning

Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), membră a Fundației pontificale Scholas Occurrentes, a fost invitată să colaboreze în cadrul noului program internațional, University of Meaning / Universidad del Sentido, inițiat de Papa Francisc și coordonat de reprezentanții Scholas Occurrentes.

Vineri, 11 septembrie 2020, în cadrul unei videoconferințe, SNSPA și Universitatea Națională din Hurlingham au semnat acordul de colaborare cu Fundația pontificală Scholas Occurrentes, care prevede crearea a două centre regionale, în cadrul celor două universități din România și Argentina, care să dezvolte, în Europa și America de Sud, proiectele propuse de programul University of Meaning. Cele două centre vor pregăti tineri pentru provocările actuale și viitoare, generate de nouă criză cu care se confruntă umanitatea în prezent.

“SNSPA a jucat și joacă un rol internațional din ce in ce mai important în abordarea unor teme educaționale majore. Am fost și suntem prezenți în dialogul global privind educația, la nivelul Băncii Mondiale, UNESCO, Asociației Internaționale a Universităților (IAU), Inițiativei Universităților Europene – CIVICA, Procesului Bologna, cooperării educaționale EU-ASIA, EU – America Latina, World Academy of Art & Science, iar lista nu se oprește aici. Suntem onorați să fim invitați să participăm la acest program educațional global – University of Meaning – inițiat la îndemnul Papei Francisc, cu ocazia intervenției Sanctității Sale, din 5 iunie 2020, privind importanța educației pentru omenire”, a declarat rectorul SNSPA, prof. univ. dr. Remus Pricopie.

Acordul a fost semnat, în cadrul unui eveniment online, de rectorul SNSPA, prof. univ. dr. Remus Pricopie, și de președintele Senatului SNSPA, coordonator al Centrului Regional Scholas Occurrentes din țara noastră, prof. univ. dr. Iordan Gh. Bărbulescu, precum și de rectorul Universității Naționale din Hurlingham, Walter Wallach, alături de cei doi directori ai reţelei educative pontificale Scholas Occurrentes, José María del Corral și Enrique Palmeyro. La semnarea acordului au fost prezenți online, din partea României, Victor Negrescu, vicepreşedinte al Comisiei pentru Educaţie şi Cultură din Parlamentul European. Argentina a fost reprezentată de secretarul de stat pentru învățământ superior, Jaime Perczyk, și primarul orașului Hurlingham, Juan Zabaleta. De asemenea, la eveniment a participat coordonatorul programului University of Meaning, Hugo Juri, rectorul Universității Naționale din Córdoba (Argentina).

Rețeaua Scholas Occurrentes coordonează în prezent 500.000 de membri din 191 de ţări aflate pe cinci continente. Misiunea sa este de a realiza integrarea în societate a tinerilor din mediile socio-economice dezavantajate, prin propuneri tehnologice, sportive și artistice care promovează educația din perspectiva culturii consensului.