Sebastian Burduja: 'Va dura probabil minimum 2 ani pentru ca Banca Naţională de Dezvoltare să fie pusă pe picioare'

Banca Naţională de Dezvoltare va avea nevoie de minimum doi ani ca "să fie pusă pe picioare", România fiind ultima ţară din Uniunea Europeană care nu are o astfel de bancă de dezvoltare, a declarat, miercuri, Sebastian Burduja, secretar de stat în Ministerul Finanţelor Publice (MFP), la a doua ediţie a Summitului Administratorilor de Fonduri.

"Mai avem foarte mult de muncă. S-au vehiculat şi mai multe idei de care România are nevoie şi pe care ne străduim să le avansăm în fiecare zi. Pe de o parte avem Fondul Român de Investiţii, pe de altă parte avem Banca Naţională de Dezvoltare. Ambele sunt proiecte complexe. Banca Naţională de Dezvoltare va dura probabil minimum doi ani să fie pusă pe picioare. Suntem, cred, ultima ţară din Uniunea Europeană care nu are o bancă de dezvoltare. La fel, Fondul Român de Investiţii care ar trebui să vă fie un partener şi care ar fi trebuit construit nu există încă. Am demarat şi acest proiect şi ne uităm la diverse posibilităţi de design instituţional, de set-up instituţional astfel încât să fie o construcţie viabilă", a spus Sebastian Burduja, potrivit agerpres.ro.

El a menţionat că Guvernul înţelege ideea de a susţine mediul privat, de a susţine investiţiile, iar în execuţia bugetară la 8 luni există un record la investiţii, 22 de miliarde de lei.

"Pe înţelesul tuturor, în cel mai greu moment economic al ultimilor 10 ani, România are record de cheltuieli, de bani executaţi pe investiţii în aceste luni. De asemenea, fonduri europene. În ultimele 11 luni, comparativ cu precedentele 11 luni, nu întâmplător mă refer la aceste perioade, s-a reuşit absorbţia a 2,6 miliarde de lei, faţă de 1,1 miliarde de lei", a spus Sebastian Burduja.

El a afirmat că pentru a se dezvolta România are nevoie să investească în inovare, oraşele trebuie să fie conectate în zona periurbană, este nevoie de investiţii prietenoase cu mediul şi de un element de protecţionism inteligent prin care România să producă ceea ce îi este necesar.