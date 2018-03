Sebastian Ghiţă CONFIRMĂ că i-ar fi dat bani lui Kovesi: Dezvăluiri incredibile despre implicarea lui Florian Coldea - 'nu e nicio corupţie, mi-a mulţumit'

Fostul deputat fugar, Sebastian Ghiţă, face noi dezvăluiri incendiare în scandalul momentului. Acesta confirmă zvonurile conform cărora i-ar fi dat 7000 de euro Laurei Codruţa Kovesi în 2013 pentru ca aceasta să îşi cumpere maşină. În direct la România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Ghiţă s-a dezlănţuit. Acesta spune că fostul adjunct SRI, Florian Coldea l-a rugat să dea aceşti bani care ar fi ajuns la Kovesi într-un plic.

"Doamna care minte prin omisiune când are chef răspunde fugiţilor, când nu are chef nu le răspunde. Nu ţi-am dat ţie bani, am dat bani cuiva care ţi-a dat ţie. Întrebarea reală e din ce bani şi-a cumpărat maşina. Mi s-a spus că are nevoie de bani să îşi ia maşină. Să o întrebăm pe Kovesi dacă a condus singură atunci când s-a întors de la Bruxelles. Să demisioneze după asemenea minciuni", a tunat Ghiţă care nu s-a oprit aici.

"Nu mi-a solicitat direct sprijinul. Şi-a cumpărat maşina pe bani trimişi de mine. Nu i-am solicitat vreun favor. Era o chestiune de prietenie. I-am pus într-un plic şi i-a primit cash. În declaraţia ei de avere nu apare nicio sursă de venit din care şi-a cumpărat maşina. Eu i-am dat bani ca să o ajut că aşa m-a rugat Coldea. Nu e nicio corupţie. Mi-a luat bani şi mi-a tras o arestare. Mi-a mulţumit direct", a mai spus Ghiţă.