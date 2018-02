Sebastian Ghiţă VORBEŞTE: Fostul deputat fugar, acuzaţii fără precedent la Antena 3 'E o CRIMĂ, sunt criminali NEMERNICI '

Fostul deputat, Sebastian Ghiţă, vorbeşte pentru prima dată de la fuga din România din decembrie 2016. În direct la Antena 3, la emisiunea lui Mihai Gâdea, Ghiţă a reacţionat după înregistrările cu Sebastian Ghiţă prezentate de Vlad Cosma. Ghiţă a lansat o serie de acuzaţii grave la adresafostului procuror DNA, Mircea Negulescu, dar şi la adresa Laurei Codruţa Kovesi.

"E o crimă ce aţi prezentat în această seară. Aceşti criinali, nemernici au făcut aceste lucruri incredibile. Nu am cuvinte să vă descriu ce simt. Acum aflu că şi Laura Codruţa Kovesi ştia aceste lucruri. Sunt false acele tabele. Sunt false şi tabelele şi numele. Portocală mergea des prin Bucureşti şi asculta acele poveşti. Prieteneşte şi oficial am spus în Comisia SRI c e un personaj fără minte, creier şi noimî şi face tot felul de lucruri rele.

Am auzit cu groază aceste lucuri. Eu nu îi făcusem nimic. Într-o zi o să explic cum am câştigat bani şi am făcut firme. A avut ordin şi poruncă să îi luăm tot ce are. Îl ardem ca pe şoareci. Vedem ce facem la ICCJ. Acest om încalcă legea, vorbeşte ca un criminal. La fiecare frază pe care o rosteşte parcă face o crimă", a tunat Ghiţă la Antena 3.