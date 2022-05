Sebastian Vettel (Aston Martin) afirmă că nu a luat încă o decizie în privinţa viitorului său

"Nu am luat încă o decizie în privinţa viitorului meu, dar am fost privilegiat că am putut să fiu în fruntea acestui sport şi este o senzaţie incredibilă", a declarat Vettel.Dar după ce a ratat primele două etape din acest sezon, din Bahrain şi Arabia Saudită, din cauza Covid-19, Vettel ocupă locul 14 în clasamentul piloţilor, cu doar patru puncte obţinute la Grand Prix-ul regiunii Emilia-Romagna (Italia) la finele lui aprilie.Vettel îl devansează totuşi pe coechipierul său, canadianul Lance Stroll, aflat pe locul 18 în campionat, cu un punct."În calitate de echipă, nu este un secret, vrem să fim primii, dar astăzi suntem ultimii. Muncim din greu şi sperăm să remediem această situaţie", a spus campionul german, care a adăugat că are senzaţia că nu mai pilotează la fel de bine ca înainte.Vettel a fost de patru ori campion mondial cu Red Bull între 2010 şi 2013, dar nu a avut acelaşi succes cu Ferrari pentru care a concurat între 2015 şi 2020, înainte de a semna cu Aston Martin în 2021, cu care a încheiat în sezonul trecut pe locul 12.