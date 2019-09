Seceta e o sursă de îngrijorare înainte de începutul recoltării sfeclei de zahăr în UE

Vremea secetoasă din unele state mari producătoare de zahăr din Uniunea Europeană constituie o sursă de îngrijorare înainte de începutul recoltării sfeclei de zahăr, au declarat vineri experţii consultaţi de Reuters potrivit Agerpres

O combinaţie între preţurile scăzute şi restricţiile cu privire la utilizarea insecticidelor i-a determinat pe unii fermieri să evite cultivarea sfeclei de zahăr.Producţia de zahăr rafinat a UE în sezonul actual ar putea scădea cu 3,6%, până la 17,7 milioane de tone, susţine Timothe Masson, economist la Asociaţia Cultivatorilor Francezi de Sfeclă de Zahăr, CGB.Pe piaţa mondială, la finele lui 2018, preţurile la zahăr au atins cel mai scăzut nivel din ultimii 10 ani, pe fondul supraofertei mondiale. În acest an, s-au stabilizat la un nivel scăzut.În Franţa, cel mai mare producător de zahăr din UE, recoltatul sfeclei a început săptămâna trecută şi CGB se aşteaptă la o producţie în scădere până la 37,7 milioane tone de sfeclă în acest sezon, faţă de 39,9 milioane tone în cel precedent, sub media din ultimii cinci ani."Producţia scăzută a fost cauzată de lipsa de apă în momentele cruciale pentru planta de sfeclă", susţine Masson.În plus, anul acesta, fermierii francezi au plantat 451.000 de hectare cu sfeclă de zahăr, în scădere comparativ cu 480.000 de hectare anul trecut, susţine CGB.În Germania, al doilea mare producător de zahăr din UE, fermierii au redus suprafeţele cultivate cu sfeclă de zahăr cu aproximativ 15.000 de hectare până la 375.300 de hectare, susţine Asociaţia Producătorilor de Zahăr din Germania (WVZ). Fermierii germani au de suferit de pe urma interdicţiei utilizării pesticidelor impusă de alte state membre ale UE, subliniază directorul WVZ, Guenter Tissen. În plus, alte state UE au continuat să ofere sprijin financiar pentru cultivatorii lor de sfeclă de zahăr, ceea ce distorsionează competiţia.În sezonul actual, producţia de sfeclă de zahăr a Germaniei este estimată la 26,19 milioane tone, în creştere faţă de 24,64 milioane tone în sezonul precedent, când recolta a suferit de pe urma secetei şi valului de căldură.Seceta este un motiv de îngrijorare şi în Polonia, spune Rafal Strachota, directorul Asociaţiei Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din Polonia (KZPBC). Potrivit acestuia, fermierii polonezi au plantat aproximativ 240.000 de hectare, o suprafaţă comparabilă cu cea din sezonul precedent, însă cantitatea recoltată ar urma să scadă până la 13,7 milioane tone, de la 14,3 milioane tone anul trecut."Al doilea an la rând de secetă în Polonia a afectat în mod negativ randamentul culturilor de sfeclă de zahăr. Pentru acest an ne aşteptăm la un randament mai mic decât anul trecut, adică 57 de tone la hectar, 13% sub media din ultimii cinci ani", a spus Strachota.Liberalizarea pieţei zahărului înseamnă că producătorii europeni nu mai sunt protejaţi de scăderea preţurilor mondiale şi mai mulţi producători au anunţat reduceri de capacităţi.